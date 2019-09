Hideki Kamiya | direttore di Platinum Games | è entrato nel Guinness dei Primati

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019) Se pensate che il leggendariosianeldeigrazie al suo ban selvaggio sui social, allora vi sbagliate di grosso. Il director diha ricevuto questa menzione proprio per essere il detentore del record di punti nel gioco arcade Ninja-Kid.ha raggiunto 158.680 punti nella modalità Caravan ed il record è stato registrato il 21 maggio 2018.Pubblicato originariamente nel 1984, Ninja-Kid è un gioco arcade molto semplice in cui il giocatore lancia degli shuriken per sconfiggere altri ninja progredendo così attraverso i vari livelli. Nella modalità Caravan, il giocatore ha solo cinque minuti per competere per il punteggio più alto.Congratulazioni aquindi, ma evitate di complimentarvi con lui attraverso Twitter poiché avreste una buonissima possibilità di venire bannati dal director stesso!Leggi altro...

