Cordoni ombelicali “scomparsi” | presentata denuncia alla procura di Ginevra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dove sono finiti iaffidatibanca di cellule staminali Cryo-Save con sede in Svizzera? Potrebbe stabilirlo un’inchiesta delladiche a cui è stataunanei confronti dell’azienda e dei rispettivi responsabili dall’autorità elvetica competente in materia di salute, l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). In una nota ipotizza che la Cryo-Save di Plan-les Ouates () potrebbe aver violato la legge sui trapianti (inadempimento degli obblighi di notifica e di cooperazione). Sarebbero circa 15mila le famiglie italiane coinvolte nella vicenda. La Cryo-Save disponeva dal 2016 di un’autorizzazione rilasciata dall’Ufsp per l’importazione, l’esportazione e la conservazione di cellule staminali ricavate dal sangue del cordone ombelicale.fine di agosto l’Ufsp aveva radiato la banca dall’elenco dei ...

