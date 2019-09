WoW Classic ci ricorda tutto quello che abbiamo perso definitivamente - articolo

World of Warcraft Classic : facciamo un tuffo nel passato assieme ai membri del team originale di WoW : I giocatori di tutto il mondo stanno cercando l'equipaggiamento migliore per tornare alla Azeroth del passato con World of Warcraft Classic. Riportiamo di seguito il comunicato Blizzard ufficiale che commemora il ritorno di WoW: Classic: Per commemorare l'evento, abbiamo radunato alcuni membri del team di World of Warcraft originale per un'epica sessione di gioco con il prodotto che ha fatto decollare le loro carriere.Leggi altro...