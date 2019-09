Valter Longo | Bimbi obesi per quello che è diventata la Dieta Mediterranea Troppa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Non le merendine e neppure le bibite zuccherate. Il problema è la. “La, quella che è, è il motivo per cui i bambini italiani sono sempre più in sovrappeso e”. Parola di, uno dei maggiori esperti al mondo della relazione tra nutrizione, longevità e salute. “La mia ricerca nasce da un’urgenza, un allarme - spiega -. l’Italia ormai è come gli Stati Uniti: su dieci bambini, quattro sono in sovrappeso e due sono. Oltre il 60 per cento dei genitori non se ne rende conto. Il problema non è dovuto al junk food, ma alla: solo il 20 per cento delle famiglie la segue veramente”. I bambini italiani mangiano quindi troppo pane, pasta, pizza e patate, ogni giorno l’equivalente di cinque lattine di bevande gassate o di ...

