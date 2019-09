Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La notizia della vasta operazione compiuta dalla Guardia di finanza in merito al fenomeno delle Iptv illegali è già noto da questa mattina. Non se ne conoscevano però i particolari, contenuti nel decreto dipreventivo firmato dal gip del capoluogo partenopeo.. Il provvedimento didel gip presso il Tribunale di Napoli, del 16 maggio scorso, è stato eseguito oggi 18 settembre. Si tratta di un provvedimento molto corposo di 58 pagine che dà conto di diverse risultanze investigative, adotta alcuni principi originali e solleva alcuni dubbi in punto di diritto. Le ipotesi di reato: no del gip al reato transnazionale La procura ha tratteggiato un’ipotesi di reato associativo finalizzato alla violazione lucrativa del diritto d’autore. Si tratta in particolare delle fattispecie di associazione a delinquere ipotizzate dai commi 1 e 2 dell’art 416 del ...

Cascavel47 : Pirateria tv, sotto sequestro la piattaforma online Xstream. Ecco i dettagli dell’operazione - aladivetro : @SerieA e @FIGC per ora sono troppo impegnate a combattere il vero male del calcio: la pirateria televisiva. Poi se… - lpha_bloke : @SerieA questo è un account ufficiale di una squadra del campionato che nega gli insulti a giocatori di colore, non… -