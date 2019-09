Landini Cgil | ' Problema revisione Fornero non è solo Quota100'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’esecutivo "giallorosso" intende confermare, seppur non lasciando chiuse le ipotesi di modifiche finalizzate a dei miglioramenti, le misure economiche simbolo del precedente governo gialloverde guidato dallo stesso premier Giuseppe Conte. In particolare le pensioni anticipate con la formula Quota 100, che prevede l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi, e il reddito di cittadinanza, il sussidio per chi è senza lavoro che prevede anche percorsi formativi finalizzati a creare nuove opportunità occupazionali. Questo il dato che emerge intanto sul fronte previdenziale e del contrasto alla povertà dal primo incontro tra il governo e i sindacati in vista del varo della legge di Bilancio 2020. I sindacati chiedono però di andare avanti con la piattaforma unitaria che prevede più tutele per i giovani e le donne, il riconoscimento del lavoro di cura, nuove ...

Fortebraccionew : RT @TorinoCgil: #giornatedellavoro #cgil a Roma, Landini. Agire il cambiamento anche cambiando la #contrattazione collettiva - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Landini (Cgil): 'Impegno dal Governo di incontrarc... - La7tv : #lariachetira Maurizio Landini (segretario CGIL): 'La svolta ci sarà se si crea lavoro, se si abbassano le tasse e… -