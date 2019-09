Formula 1 | la FIA interviene per favorire i sorpassi a Singapore | inserita una terza zona

Formula 1 - ritorno di fiamma Vettel-Red Bull? Marko fa chiarezza : “vi dico come stanno le cose” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del possibile ritorno di Vettel, chiarendo la situazione senza mezzi termini Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è così chiaro come Mattia Binotto voglia far credere, le ultime prestazioni del tedesco hanno leggermente incrinato il rapporto, rendendo difficile la convivenza anche con Leclerc. photo4/Lapresse Sono così tornate in auge le indiscrezioni circa un possibile ritorno di Seb ...

Formula 1 - l’incidente di Peroni a Monza non è servito a nulla : la FIA non cambia idea sui dissuasori : Michael Masi ha rivelato come i dissuasori non verranno rimossi dai circuiti, nonostante il terribile incidente che ha coinvolto Peroni a Monza L’incidente che ha coinvolto Alex Peroni a Monza nel corso della gara di Formula 3 è ancora davanti agli occhi di tutti, la macchina del pilota australiano è stata letteralmente sbalzata in aria, finendo a testa in giù contro le barriere. photo4/Lapresse Un crash che comunque non spingerà la ...

Fiat e Lancia appoggiano una nuova proposta innovativa : la Formula “Zero+Zero” che azzera tutte le ansie : Una proposta innovativa per i due marchi del gruppo FCA: con “Zero+Zero” il cliente potrà scegliere tra i modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon con Zero anticipo, Zero interessi e una durata sino a 72 mesi Il ritorno dalle vacanze è sempre un momento difficile ma con Fiat e Lancia lo sarà meno. Infatti, per tutto il mese di settembre, sull’intera gamma dei due marchi sarà disponibile la nuova formula ...

Formula 1 - Camilleri mette in guardia Fia e Liberty Media : “diritto di veto sui regolamenti 2021? Siamo la Ferrari…” : L’amministratore delegato della Ferrari ha paventato la possibilità che la Ferrari faccia ricorso al diritto di veto per quanto riguarda le discussioni sul regolamento 2021 Il mese di ottobre sarà molto importante per la Formula 1, ma non per ciò che concerne il Mondiale 2019. Quello ormai è quasi saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, considerando il cospicuo vantaggio sul compagno di squadra Bottas, che appare non in grado al ...

Formula 1 – Leclerc e quel dolce gesto di Vettel : “vi racconto di quando mi scrisse una lettera! E su Hamilton al mio fianco…” : Leclerc, la lettera di Sebastian Vettel per Natale ed il possibile futuro come compagno di squadra di Hamilton: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Monza Riflettori puntati sulla Formula 1, questo weekend, per l’attesissimo spettacolo del Gp d’Italia. I piloti sono stati protagonisti a Milano già mercoledì, mentre ieri a Monza si è tenuto il tradizionale incontro con la stampa durante il quale i piloti ...

Formula 1 – Giornata di annunci a Spa : Ocon ritorna ufficialmente in una monoposto - sarà al fianco di Ricciardo in Renault : Ocon torna in F1: annunciato l’accordo con la Renault, dal 2020 sarà compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Esteban Ocon torna in Formula 1. Dopo l’annuncio della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo. Ocon prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ...