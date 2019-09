Facebook | ecco la Corte d’appello a cui far ricorso se si viene bloccati

Dopo la moneta - ecco i giudici : nasce la censura di Facebook : Fabio Franchini La piattaforma ha annunciato la nascita dell'Oversight Board, una "Corte d'Appello" che gestirà la libertà di parola sul social network Si chiama Oversight Board ed è il nuovo tribunale di Facebook, nonché sistema di censura. Già, la piattaforma ha annunciato la nascita della sua "Corte d'Appello"che deciderà sulla libertà di parola e i contenuti (da cancellare) sul social network. Quelli sgraditi, non politically ...

Facebook - nuova gestione del riconoscimento facciale : ecco quale : Una novità rilevante è in arrivo su Facebook. Si tratta della gestione del riconoscimento facciale che l’azienda applica alle nostre foto

Ora Facebook fa il gioco delle coppie : ecco Dating - per gli incontri via social : Dopo un anno di test parte dagli Usa e altri Paesi la sezione dell'app riservata a scovare potenziali partner in base a interessi ed eventi in comune. Entro il 2020 in Europa

Facebook pensa agli utenti - per una volta : ecco le nuove opzioni per la privacy dei gruppi : Facebook cambia la policy relativa alla gestione della privacy dei gruppi andando a semplificare e rendere più essenziale il tutto. I menu diminuiscono così come le opzioni che risultano più semplicemente accessibili per venire incontro agli utenti e per garantire uno sguardo chiaro e senza (brutte) sorprese per la gestione della riservatezza, scopriamone di più. […] L'articolo Facebook pensa agli utenti, per una volta: ecco le nuove ...

Ecco cosa direbbe un origliatore di Facebook - se potesse parlare : Ascoltare i messaggi vocali di qualcun altro è straziante. A volte per ciò che la gente dice, a volte per come lo dice. Le pause, per esempio. Tutti quegli uhmmmmmm ehmmmmmm che durano secondi preziosi io li devo ascoltare tutti. Devo ascoltare e trascrivere, ascoltare e trascrivere, ascoltare e tra

Facebook lavora alla Modalità scura per la sua app : ecco la prima immagine : Facebook è al lavoro per aggiungere la Modalità scura alla sua applicazione principale, in modo tale da metterla al passo di Facebook Messenger per cui è disponibile ormai da un bel po' di tempo. L'articolo Facebook lavora alla Modalità scura per la sua app: ecco la prima immagine proviene da TuttoAndroid.

Matteo Salvini - Facebook choc! Ecco cosa sta succedendo alla sua “mitica” pagina : Forse Matteo Salvini non aveva fatto bene i calcoli prima di questo colpo di coda al Governo Conte e all’alleanza gialloverde. Non aveva pensato, infatti, che molti italiani non si sarebbero fidati di questa mossa, che non l’avrebbero appoggiata. A dirlo sono i numeri, ma non quelli dei sondaggi, delle proiezioni elettorali o delle indagini a campione. Lo dicono i numeri della grande macchina del consenso leghista: la rete, i social network. Sta ...

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp : ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook: “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...

La truffa dei buoni Conad - Alitalia e Carrefour che gira su Facebook e WhatsApp. Ecco come difendersi : A condividere il messaggio è un amico, ma non bisogna fidarsi: il link dirotta a un sito fraudolento che mima quello ufficiale dell'azienda, con l'obiettivo di sottrarci i dati e abbonarci a un servizio a pagamento

Alla festa di compleanno del bimbo autistico arriva una sola bambina. La mamma scrive un post su Facebook ed ecco come va a finire : Christian ha 9 anni, frequenta la Hillsdale Elementary di Meridian, nell’Idaho, ed è affetto da autismo. Il suo sogno? Una festa di compleanno con tutti i suoi compagni di scuola. Peccato che la mamma, già prima di organizzarla, avesse “paura” dell’esito per via del comportamento degli amici del figlio in una precedente occasione: quando il bambino, Alla fine di un picnic organizzato dAlla scuola prima delle vacanze, ...