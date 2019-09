Cristina Plevani | La scenata di Cecchi Paone ai Telegatti contro il Grande

Fonte : blogo

(Di mercoledì 18 settembre 2019)(vincitrice del primo GF): “Oggi sono un’istruttrice di fitness alla ricerca di un secondo lavoro poiché è un settore in cui non si hanno contratti e c’è molta precarietà. Se mi venisse proposta la partecipazione a qualche reality accetterei solo per un tornaconto economico, basta con la gavetta, ho già dato abbastanza. Ladi Alessandrofu una pagliacciata perché si sarebbe dovuto lamentare prima col settimanale che organizzava i, manco fossero gli Oscar, circa l’introduzione della categoriaFratello. La ricordo come una serata triste per varie cose: in primis perché stetti zitta sul palco quando ad oggi invece sarei scesa e avrei mandato a quel paese molti della televisione italiana. Aidel 2001 ci fu anche Elizabeth Taylor, già anziana all’epoca che faceva fatica a parlare e sedute dietro di me c’erano delle attrici ...

fainformazione : Cristina Plevani ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello: 'ero noiosa e patetica' - Spetteg Cristina Plev… - fainfocultura : Cristina Plevani ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello: 'ero noiosa e patetica' - Spetteg Cristina Plev… - RitaRicette : Cristina Plevani ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello: “ero noiosa e patetica” -