Animali | li sottoponiamo a torture indicibili E non è il danno più grave che stiamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Schopenhauer diceva:“L’uomo ha fatto della Terra un inferno per gli”. Difficile dare torto al filosofo di Danzica, considerando che ogni anno uccidiamo 150 miliardi di. Un numero siderale, una sorta di buco nero troppo oscuro per essere osservato. Una questione eticamente, economicamente e storicamente troppo complessa per essere qui affrontata nella sua interezza, ma che meriterebbe quanto meno una trattazione meno puerile di quella offerta da tutti quei media che sembrano avere più a cuore il fatto di alimentare risse sulle proprie pagine che l’affrontare responsabilmente il problema. Sarebbe infatti molto più utile iniziare ad assumersi le proprie responsabilità, finendola di scannarsi in quelle arene dell’odio (social network) dove l’indifferenza di molti si contrappone al fanatismo di pochi. E allora iniziamo col ricordare che lo sfruttamento ...

