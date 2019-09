Inter | Zhang visita la nuova sede | «Confermato il supporto da Suning al club»

Inter - Zhang Jindong in Italia tra Champions e affari : Il presidente di Suning Holdings Group e proprietario dell’Inter Zhang Jindong sarà a Milano oggi e martedì, in occasione del debutto in Champions League dei nerazzurri, come riporta l’Ansa. L’agenda prevede nella giornata di lunedì la visita al Suning Training Center di Appiano Gentile, dove il patron di Suning con il figlio e presidente dell’Inter Steven […] L'articolo Inter, Zhang Jindong in Italia tra Champions ...

Razzismo - Zhang difende la lettera degli ultras dell’Inter a Lukaku : «Non volevano offendere» : Zhang si è immediatamente ambientato in Italia. Il presidente dell’Inter – come scrive l’Associated Press – ha difeso il comunicato diffuso dalla Curva a proposito dei buu razzisti nei confronti di Lukaku. Gli ultras hanno spiegato al centravanti dell’Inter che i buu in Italia non sono manifestazioni di Razzismo ma semplicemente un modalità di tifo. Zhang dice che il principio di non discriminazione è iscritto nel ...

Eca - terremoto nel calcio. Fuori Gazidis - entra Zhang : Inter - altra vittoria sul Milan : Porte girevoli a Milano per quanto riguarda le cariche nell'ECA. L'Associazione dei Club Europei di calcio (il cui presidente è Andrea Agnelli) ha estromesso dal board esecutivo l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il dirigente sudafricano, una dell

Inter - la mossa del presidente Zhang per prendersi l'Europa : posto Eca nel mirino : Diciamo la verità: pochissimi di noi hanno idea di cosa sia l' Eca. Sfruttiamo wikipedia (lo fanno tutti): «L' Associazione dei Club Europei (Eca) è un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Lo scopo della Eca è quello di proteggere e di promuovere il calcio dei club eur

Inter - la rivoluzione Zhang : sotto esame Nike e Pirelli : Non solo novità in campo e anche nelle infrastrutture tra nuova sede, Appiano e progetto stadio: la rivoluzione di Zhang passa anche dagli sponsor. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi la società nerazzurra lavorerà anche sul piano delle sponsorizzazioni. Tra entrate (l’ultimo è Lenovo, che compare sulle maglie d’allenamento) e uscite (Full […] L'articolo Inter, la rivoluzione Zhang: sotto esame Nike e Pirelli ...

Inter - contro il Cagliari si cerca continuità : presente anche Zhang alla Pinetina : Vigilia di campionato per l'Inter, che domani affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal successo importante ottenuto contro il Lecce per 4-0 e vogliono dare continuità ai propri risultati. Il club meneghino, inoltre, deve fare i conti con un nuovo capitolo relativo al caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha deciso di fare causa alla società nerazzurra, ...

Inter - anche Zhang molla Icardi : ribadita la bocciatura nell'incontro alla Pinetina : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi, soprattutto perché siamo nell'ultima settimana di calciomercato. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, lo ha ribadito nel prepartita del match di esordio in campionato contro il Lecce. Il dirigente ha risposto per le rime alla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che la sera prima a Tiki Taka aveva rivelato che qualcuno gli ...

Calciomercato Inter - faccia a faccia tra Icardi e il presidente Zhang : confermata la linea dura del club : Nel corso del colloquio avvenuto nella giornata di oggi, il numero uno nerazzurro ha confermato a Icardi la sua estraneità al progetto tecnico Mauro Icardi continua a restare fuori dal progetto tecnico dell’Inter, come ribadito oggi dal presidente Zhang Jr e dall’amministratore delegato Marotta. Fabrizio Corradetti – LaPresse I due dirigenti hanno incontrato l’argentino nella giornata di oggi, confermandogli la ...

Di Marzio : Marotta e Zhang hanno ribadito a Icardi che è fuori dal progetto Inter : Le parole di Wanda Nara a Tiki Taka (“forse qualcuno che conta nell’Inter, ha detto a Icardi di restare”) hanno provocato reazioni importanti in due giorni. Prima le frasi piccate di Marotta di ieri sera, alla viglia di Inter-Lecce 4-0, e poi oggi l’incontro-confronto oggi pomeriggio tra il presidente Zhang, l’ad Marotta e lo stesso Marotta. Incontro che si è svolto contestualmente all’amichevole che la prima squadra ha ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Inter - nessuna speranza per Icardi : Zhang lo avrebbe bocciato definitivamente : Nonostante manchino solo due settimane al termine della sessione estiva di calciomercato il nome di Mauro Icardi continua ad essere tra i più chiacchierati in casa Inter. Il centravanti argentino è stato messo ai margini del progetto pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, nella prima conferenza stampa stagionale (a inizio luglio). Da allora nulla è cambiato con Maurito che continua ad essere ...

Calciomercato Inter - accordo con il Bayern Monaco per la cessione di Perisic : manca solo l’ok di Zhang : accordo raggiunto tra l’Inter e il Bayern Monaco per la cessione di Ivan Perisic, il croato pronto a sbarcare in Bundesliga Il Bayern Monaco ha trovato il nuovo esterno, colui che non dovrà far rimpiangere Arjen Robben e Frank Ribery. Si tratta di Ivan Perisic, per il quale il club bavarese ha trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni, più venti di riscatto. Prima della definitiva fumata ...

Calciomercato - l'Inter potrebbe chiudere per Lukaku : Zhang e Pastorello sarebbero a Londra : potrebbe presto terminare il tormentone relativo al futuro di Romelu Lukaku. La Juventus si è tirata definitivamente fuori non potendo accontentare le richieste del Manchester United, dopo il rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. In corsa, dunque, è rimasta solo l'Inter, che adesso è in pole position e che potrebbe chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Sarebbe così accontentato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

Calciomercato Inter - il presidente Zhang Jr. svela il futuro di Icardi : “nessun ripensamento - ecco cosa faremo” : Il numero uno del club nerazzurro ha parlato del futuro dell’attaccante argentino, confermando la sua partenza Il futuro di Mauro Icardi ormai è chiaro che sarà lontano dall’Inter, l’attaccante argentino non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte e lascerà il club nerazzurro insieme a Radja Nainggolan nel corso di questa sessione di mercato. LaPresse/Gerardo Cafaro Il neo allenatore del club di Suning ha parlato ...