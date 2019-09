Biglietti Sampdoria-Torino | come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Entra nel vivo laA 2019-2020 di calcio: ora, dopo l’inizio frastagliato dalla pausa per le Nazionali, ci sarà un’importantedi match ravvicinati e la classifica andrà a delinearsi. In programma nel week-end lache anticipa anche il turno infrasettimanale: domenica al Ferraris di Genova si sfidano, alle 15.00. Partita molto interessante per due squadre che non vengono da una terzafavorevole. I doriani sono addirittura fermi a quota zero in classifica: inizio da dimenticare per mister Di Francesco che vuole assolutamente rialzare la testa, sfruttando le doti da bomber di Fabio Quagliarella. I granata invece sono caduti incredibilmente in casa con il Lecce, mancando l’aggancio in vetta alla classifica all’inter. Vuoi seguire dal vivo la sfida tra? Se non vedi l’ora di assistere ad uno dei ...

CalcioNews24 : Fiorentina Sampdoria, inizia la vendita dei tagliandi: le informazioni - Martina_Ljajic : RT @violanews: Verso la Sampdoria: da domani biglietti in vendita - - violanews : Verso la Sampdoria: da domani biglietti in vendita - -