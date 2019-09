Torino-Lecce | Mazzarri | “Chiedo scusa ai tifosi | la sconfitta è colpa mia”

Torino-Lecce - Liverani : “Siamo sempre rimasti in partita. Possiamo difenderci solo attaccando” : “Dopo le due sconfitte iniziali in quindici giorni di sosta abbiamo trovato brillantezza: siamo una squadra di qualità e Possiamo difenderci solo attaccando. I ragazzi sono stati bravi oggi, il loro pareggio è arrivato in maniera inaspettata. Bisogna migliorare su certe cose, il rigore subito poteva tagliarci le gambe e invece la squadra è rimasta in partita“. Sono queste le parole di Fabio Liverani al termine di Torino-Lecce ...

Primo posto ‘ciao’ : il Torino cede in casa al Lecce - i pugliesi conquistano i primi tre punti : Il Torino cede al Lecce: i salentini trionfano allo Stadio Olimpico-Grande 1-2 nel posticipo della terza giornata di Serie A E’ andato in scena questa sera il posticipo della terza giornata di Serie A: il Torino ha ospitato allo Stadio Olimpico-Grande il Lecce. I granata di Mazzarri sognavano di agguantare la vetta della classifica di Serie A, ma la squadra pugliese è riuscita a mettergli i bastoni tra le ruote in questo ...

Serie A 2019-2020 - Torino-Lecce 1-2 : Farias e Mancosu firmano la sorpresa - i granata se la prendono con il VAR : Il Monday night della 3a giornata della Serie A 2019/2020 non ha minimamente deluso le attese. Il Lecce, infatti, passa in casa del Torino con il punteggio di 2-1 al termine di un match nel quale è successo di tutto, e nel quale la formazione di mister Liverani ha messo in mostra qualità, gioco e personalità. Dall’altra parte Belotti e compagni si mangiano le mani per avere, forse, preso troppo sotto gamba l’avversario di questa ...

Diretta/ Torino Lecce - risultato 1-2 - streaming video e tv : Belotti - poi Mancosu! : Diretta Torino Lecce, risultato live 0-0, streaming video e tv: prende il via l'ultima partita nella terza giornata del campionato di Serie A.

Posticipo Serie A - Torino-Lecce 1-2 : 22.53 Prima sconfitta del Toro e primi 3 punti del Lecce dopo il Posticipo della terza giornata di Serie A. Buon inizio Toro che prova a chiudere i pugliesi con Belotti ispirato. Poi, col passare dei minuti, il Lecce prende le misure e al 35' passa con Farias che ribadisce in rete un pallone deviato da Sirigu su tiro di Falco. Nella ripresa al 58' 1-1 granata di Belotti su rigore (Tabanelli cintura Zaza).Giallorossi di nuovo avanti al 73': ...

Torino-Lecce - le pagelle di CalcioWeb : Falco show - Mancosu decisivo dalla panchina [FOTO] : Torino-Lecce, LE pagelle DI CalcioWeb – Nel posticipo del lunedì il Lecce trova i primi punti della stagione e lo fa su un campo difficile come quello del Torino. Alla fine è 2-1 per i salentini con le reti di Farias e Mancosu, momentaneo pareggio di Belotti su calcio di rigore. Farà discutere la mancata concessione di un rigore al Torino proprio nell’ultimo minuto di recupero. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. ...

Torino-Lecce 1-2 - colpo grosso dei salentini : Mancosu e l’arbitro Giua puniscono la squadra di Mazzarri [FOTO] : Torino-Lecce – colpo grosso del Lecce, che espugna l’Olimpico Grande Torino. Primi tre punti della stagione per la squadra di Liverani, che ha giocato meglio dei granata per lunghi tratti della gara. Nel primo tempo sono i giallorossi a sfiorare diverse volte il gol con Lapadula e Falco. Rete che puntualmente arriva al 35′ con Farias. Grande azione di Falco, che si vede respingere il tiro da Sirigu, sulla respinta arriva ...

Torino-Lecce - le formazioni ufficiali : le scelte dei due allenatori : Torino-Lecce, le formazioni ufficiali – Si conclude la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Lecce che si affrontano in una partita molto importante per la classifica di entrambe. In particolar modo la squadra di Walter Mazzarri ha la ghiotta chance di superare in classifica la Juventus e raggiungere in vetta l’Inter, un sogno che sembrava irrealizzabile alla vigilia del campionato. Il Lecce al contrario è ...

Probabili Formazioni 3^ giornata : Torino-Lecce - Zaza in vantaggio su Verdi - Lapadula dal 1' : Probabili Formazioni 3 giornata- Terzo turno di campionato ormai concluso, spazio solamente al monday night tra Torino e Lecce. Padroni di casa favoriti dal pronostico, con Lecce pronto a vender cara la pelle per cercare di incamminarsi fin da subito incontro all’obiettivo salvezza. Torino Lecce Probabili Formazioni: ecco le scelte di Mazzarri e Liverani Torino-Lecce […] L'articolo Probabili Formazioni 3^ giornata: Torino-Lecce, Zaza ...