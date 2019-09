La corsa al versamento dei renziani | Conte apre la crisi di Governo | è boom di donazioni

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) Unaallo sportello alla rovescia, non prelievi ma oculati versamenti. I primi bonifici sono partiti il 20 agosto, e nel giro di due settimane arrivano sul conto corrente dei Comitati di Azione Civile ben 36mila euro, frutto delle soledei parlamentari del Partito Democratico di area renziana alla nuova “cosa” di Matteo Renzi. Una solerzia sospetta se si incrociano le date dei versamenti con il calendario. Perché fino ad allora l’ex premier non aveva raccolto nulla dai suoi colleghi in Parlamento se si escludono ledi luglio del senatore potentino Salvatore Margiotta, oggi sottosegretario alle Infrastrutture e di Leonardo Grimani. Il 20 agosto è il grande giorno: mentre deputati e senatori dem iniziano a versare tra i mille ai duemila euro ciascuno ai Comitati, il premier Giuseppeparla in Senato e ...

