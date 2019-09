Italia | nei primi 7 mesi entrate tributarie e contributive in crescita

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Cio : "Malagò non ha chiesto di punire l'Italia". Nei prossimi giorni l'incontro tra il presidente del Coni con Spadafora : “Non è vero che Malagò ha chiesto di punire l’Italia”. Il Cio smentisce come riportato dalla stampa odierna. Alla domanda su cosa pensi il Comitato olimpico internazionale della controversia tra il passato governo e il Coni in Italia, in merito alla riforma dello Sport, il portavoce ha replicato “la nostra posizione è molto chiara ed è stata spiegata in una lettera che è ...

Università - tre atenei Italiani nella top 200 mondiale. Domina Oxford - sorpresa Iran e Brasile : La consueta valutazione annuale delle migliori Università premia l'Italia che avanza con tre atenei nella top 200 a livello mondiale con la Scuola Superiore Sant'Anna e la Normale di Pisa, oltre all'Università di Bologna. nella classifica generale si conferma il primato di Oxford e vede la forte ascesa degli atenei asiatici, in particolare dell'Iran, e del Sudamerica, con il Brasile.Continua a leggere

Tre università Italiane sono tra i migliori 200 atenei al mondo : L’università italiana fa passi avanti. La Scuola Superiore Sant’Anna, la Normale e l’ Alma Mater Studiorum di Bologna guadagnano posizioni tra le migliori 200 università del mondo. E si confermano sul podio degli atenei italiani. A certificarlo è l’edizone 220 della prestigiosa classifica Times Higher Education World University Rankings. I due atenei pisani sono saliti rispettivamente di 4 ...

Università - tre atenei Italiani tra i migliori 200 del mondo : Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e Università di Bologna si confermano sul podio degli atenei italiani nel 2020. Non solo: i tre istituti guadagnano posizioni tra le migliori 200 Università del mondo. A stabilirlo è la classifica Times Higher Education World University Rankings 2020, diffusa dalla rivista britannica indipendente specializzata nella valutazione dei sistemi universitari internazionali. "Il The World ...

Incredibile ai Mondiali Paralimpici! Simone Barlaam e Federico Morlacchi ‘Gemelli d’Italia’ : storico ex aequo nei 100 metri farfalla : Un doppio oro azzurro storico: Barlaam e Morlacchi primi ex aequo nei 100 metri farfalla ai Mondiali Paralimpici di Londra Davvero Incredibile quanto accaduto oggi ai Mondiali Paralimpici di nuoto in corso a Londra. Un doppio oro azzurro, con un ex aequo storico, nei 100 metri farfalla con Simone Barlaam e Federico Morlacchi, che nella gara della categoria S9 hanno toccato nello stesso identico momento la piastra che chiude il tempo. I due ...

Migranti - “verso accordo Ue con Francia e Germania : sbarco nei porti di Italia e Malta - ricollocamento entro un mese” : Italia, Malta, Francia e Germania stanno lavorando a un accordo per gestire in maniera condivisa gli sbarchi e procedere in maniera più efficace ed efficiente ai ricollocamenti, nonostante il regolamento di Dublino. Si chiama “Temporary predictive riallocation program” e, come rivelato da la Stampa, il 23 settembre i quattro ministri dell’Interno si incontreranno per la firma all’accordo. Anche di questo parlerà oggi ...

Golf - con la scalata di Guido Migliozzi sono tre gli Italiani nei primi 100 dell’ordine di merito mondiale : Il settimo posto conquistato nello scorso fine settimana al Porsche European Open 2019, arrivato grazie a un fantastico giro finale in 5 colpi sotto al par, è valso più di una semplice soddisfazione estemporanea per il nostro Guido Migliozzi. Il giovane astro nascente vicentino sta disputando una più che ottima stagione sotto tutti i punti di vista nel Tour Europeo, dove sono arrivate le prime due vittorie della sua carriera a inizio anno in ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia affonda nei suoi errori - la Serbia vince la semifinale. Azzurre per il terzo posto : Il capolavoro non è riuscito, l’Italia non ha compiuto l’impresa e si è dovuta arrendere al cospetto della Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile. La nostra Nazionale andava a caccia del trionfo nella rivincita della Finale degli ultimi Mondiali ma purtroppo ha commesso un’infinità di errori ed è stata sconfitta per 3-1 (25-22; 25-21; 21-25; 25-20): la corazzata slava non ha giocato la sua migliore ...

Amazfit Bip Lite arriva nei negozi fisici Italiani - al lancio sarà in esclusiva da Mediaworld : Amazfit Bip Lite è arrivato sul mercato italiano esattamente un mese fa e adesso inizia a fare capolino anche nei negozi fisici, a partire da Mediaworld. L'articolo Amazfit Bip Lite arriva nei negozi fisici italiani, al lancio sarà in esclusiva da Mediaworld proviene da TuttoAndroid.

Club Italiano nei guai - indagati per frode fiscale : eseguito decreto di sequestro patrimoniale [NOME e DETTAGLI] : Sono ore calde per quanto riguarda il mondo del calcio, non solo le grandi piazze anche nelle categorie inferiori si verificano fatti che in poco tempo arrivano alla ribalta della cronaca. E’ quanto successo oggi, nel dettaglio la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per un importo complessivo di 225 mila euro nei confronti dell’A.S. Torrese, si tratta di una squadra di calcio ...

Sempre più pesci tropicali nei mari Italiani : Emanuela Carucci Il vice presidente dell'ente fauna marina mediterranea: "molte specie arrivano con l'apertura del canale di Suez, altri vengono trasportati con le acque di zavorra delle navi" Dai colori sgargianti e dalle forme più svariate arrivano dalle zone più calde della Terra e, ormai, abitano il Mediterraneo, pesci mai visti prima. Sono i pesci tropicali che ora popolano le acque italiane. Affascinano ma fanno, anche, ...

Meteo - addio estate : nei prossimi sette giorni tre cicloni si abbatteranno sull’Italia : A partire da venerdì e fino a giovedì prossimo tre ondate di forte maltempo si abbatteranno sull'Italia portando temporali e anche veri e propri nubifragi al nord e sulle regioni centrali. Anche le temperature si abbasseranno sensibilmente.Continua a leggere

F1 - GP Italia 2019 : Monza il circuito perfetto per la Ferrari? Lunghi rettilinei e frenate per esaltare la SF90 : Dopo aver ritrovato il sorriso pochi giorni fa grazie al primo successo della stagione a Spa Francorchamps la Ferrari si lancia a piedi pari verso il fine settimana più importante di questo terribile 2018. Un anno cominciato con aspettative altissime fin dalla presentazione della vettura, cresciute in maniera esponenziale dopo i primi test e poi improvvisamente stroncate sin dall’esordio in quel di Melbourne. Se il Belgio ha rappresentato ...