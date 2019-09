“Ha aperto gli occhi | poi una cosa bellissima” Michele | 29 anni | era in coma da diversi

Internazionale : A Roma un gruppo di donne ha aperto nel 2008 un centro antiviolenza che è anche una casa-rifugio. Si trova in una p… - giornalettismo : La Questura di #Livorno ha convocato l'agente che fece 'fare un giro' al figlio di #Salvini sulla sua #motodacqua d… - pigeon160776804 : Mi hanno detto e' ancora aperto Se il 17 c'entra col culo fa il paio col bambino di ieri in bici che mi ha detto che la prende per il culo -

Dalla Rete Google News

9 colonne

Ringo Starr ha annunciato il suo 20° album in studio, “What's My Name”, che uscirà per Universal Music il 25 ottobre 2019. “What's my name” è l'ultimo di una ...