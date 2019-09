Continua il successo di Minecraft con 112 milioni di giocatori ogni mese

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Per oltre 10 anni,è stato unincredibile.Nonostante altri giochi importanti possano contare sudi, come Fortnite,a dominare tranquillamente. A partire da questa settimana, il gioco ora ha oltre 112di.Ciò rappresenta un salto di oltre 20didagli ultimi dati di Microsoft, nell'ottobre 2018, un aumento assolutamente massiccio di, considerando che il gioco è disponibile da oltre 10 anni. Il numero include isu console, PC, dispositivi mobile e la versione del gioco focalizzata sull'istruzione.Leggi altro...

