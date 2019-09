Palermo ricorda padre Pino Puglisi | prete antimafia

Teatro : Palermo - il Biondo si sposta a Brancaccio per ricordare Padre Puglisi : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - Il Teatro Biondo di Palermo ricorda Padre Puglisi e lo fa proprio nel quartiere 'simbolo' di Brancaccio dove il prete, ucciso da Cosa nostra il 15 settembre del 1993, ha portato avanti il suo messaggio di legalità e lotta alla mafia. 'Biondaccio - Il Biondo a Brancaccio

Teatro : Palermo - il Biondo si sposta a Brancaccio per ricordare Padre Puglisi : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – Il Teatro Biondo di Palermo ricorda Padre Puglisi e lo fa proprio nel quartiere ‘simbolo’ di Brancaccio dove il prete, ucciso da Cosa nostra il 15 settembre del 1993, ha portato avanti il suo messaggio di legalità e lotta alla mafia. ‘Biondaccio – Il Biondo a Brancaccio’ è il nome del progetto, realizzato in collaborazione con il Centro di accoglienza Padre Nostro e Coop ...

A Palermo la ‘Festa dell’onestà’ per ricordare il gen. Dalla Chiesa : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Tre giornate, tre isole (tutte sul piano della Cattedrale) e una data scolpita nella memoria dei palermitani: 3 settembre 1982. Un numero che si ripete nel suo multiplo: i 36 anni trascorsi dall’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e con l’agente di scorta Domenico Russo nell’attentato di via Isidoro Carini. Torna per il ...

Mafia - Palermo ricorda Libero Grassi : 9.05 Palermo ricorda l'imprenditore Libero Grassi, ucciso dalla Mafia il 29 agosto di 28 anni fa. Stamane la commemorazione in via Alfieri, dove fu assassinato. La figlia dell'imprenditore, Alice, ha spruzzato anche quest'anno la vernice rossa sul luogo del delitto. Libero fu assassinato perché disse no al pizzo. "Uomo coraggioso, ucciso dalla Mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza ...

Palermo ricorda Borsellino a 27 anni dalla morte. Gabrielli - chi ha sbagliato paghi : Ore 16.58: e' il momento del silenzio in via D'Amelio, dopo una fitta giornata di iniziative, dichiarazioni e testimonianze, attorno all'albero della pace, l'ulivo giunto da Betlemme e piantato dalla famiglia, voluto soprattutto dalla mamma del giudice. Nell'ora della strage vengono scanditi i nomi di Paolo Borsellino, degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Per un minuto tutto tace, ...

Via D’Amelio : Palermo ricorda Borsellino La figlia : «Noi presi in giro dallo Stato» : Il 19 luglio del 1992 una Fiat 126 imbottita di esplosivo veniva fatta saltare in aria sotto la casa della madre del magistrato. Nell’attentato morivano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il ricordo

Palermo ricorda Paolo Borsellino nel 27° anniversario della morte : Sono passati 27 anni dalla strage in via D'Amelio a Palermo. Un attentato in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Oggi, la città torna ancora una volta a ricordare i fatti di quel giorno, impegnandosi a lottare contro la criminalità organizzata. Diversi sono gli appuntamenti previsti oggi nel capoluogo siciliano. Da una serie di incontri rivolti ai più piccoli, fino al minuto di silenzio che sarà ...