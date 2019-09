Dilemma per un ragazzo | la fidanzata e la sua amata ex stanno per annegare | lui decide di

Fonte : baritalianews

(Di domenica 15 settembre 2019) Un incredibile storia raccontata dal Daily Mirror. Unventunenne si è trovato di fronte a un grande enigma chi salvare tra la nuovae la sua ex che stavano annegando. IIche si chiama When Wu Hsia, stufo dei continui litigi tra le due ragazze, ha deciso di farle incontrare e una volta per tutte dirimere per sempre la questione. L’incontro è stato organizzato dalsulle sponde del fiume nei pressi della città di Ningbo in Cina. Le ragazze hanno iniziato nuovamente a litigare animatamente e tutte e due hanno deciso di mettere alla prova il. Entrambe innamorate di When Wu Hsia si sono tuffate nel fiume senza sapere nuotare. Ilsi è trovato a dover scegliere chi salvare e dopo qualche attimo ha deciso di salvare la nuova. La sua ex è stata per fortuna salvata da un passante che proprio in quel momento ...

godkarenn : RT @existaence: ho questo dilemma interiore: da una parte voglio che taehyung rimanga nero perché è un bambino quando è nero, dall’altra vo… - Ilprimobattagli : @matteosalvinimi Ooooo che dilemma che schifo persone senza identità. Uno che prende il 32 in Europa si affianca la… - yvrixe : RT @existaence: ho questo dilemma interiore: da una parte voglio che taehyung rimanga nero perché è un bambino quando è nero, dall’altra vo… -