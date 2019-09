Bernardoni amico di Sarri | ' Maurizio | adesso i gobbi siamo noi due'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) La partita di Firenze perè stata molto importante, non solo perché il tecnico toscano è ritornato sulla panchina bianconera dopo lo stop forzato delle prime due giornate per la polmonite, ma anche perché come è noto la città toscana è molto cara a, essendo nato a pochi chilometri dal capoluogo di regione. Prima del match fra Fiorentina e Juventus, è stato intervistato a tuttojuve.com uno storicodi, il signor, proprietario di un circolo ARCI a Matassino in provincia di Firenze, luogo frequentato dal tecnico toscano anni fa. L'diè un noto tifoso juventino e a tal riguardo ha parlato di come l'attuale tecnico bianconero spesso nascondeva il gagliardetto della Juventus dal circolo, per fargli uno scherzo. Spesso infattiappellavacome 'gobbo di m****' ma, come sottolinea ironicamente il proprietario ...

