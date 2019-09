Una brutta Juve pareggia a Firenze | Montella impone lo 0-0 a Sarri

Potrebbe essere Una brutta giornata per Putin : Oggi ci sono le elezioni locali a Mosca e il partito del presidente è così in crisi di consensi che i suoi candidati si sono presentati come indipendenti

Brutta notizia per la Roma : Under si infortUna in allenamento : Brutte notizie per la Roma. Cengiz Under si è infortunato mentre era impegnato negli allenamenti per l’impegno con la Turchia. La nazionale sta preparando le gare contro Andorra e Moldavia per le qualificazioni agli Europei 2020. Mentre si allenava, racconta Gianluca Di Marzio, l’attaccante giallorosso ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Ora Under tornerà a Trigoria. La Roma lo sottoporrà ...

Milan - Boban sul mancato arrivo di Modric : non voleva lasciare dopo Una brutta annata : Modric è stato, nel complesso, uno dei migliori centrocampisti al mondo ormai da diversi anni, e anche grazie alle prestazioni con la Nazionale croata dell'anno scorso è riuscito a vincere il Pallone d'Oro del 2018. Tuttavia, l'anno scorso, i livelli di prestazione del 33enne con il Real Madrid hanno subito un forte calo, cosa che ha portato i fan a suggerire che avrebbe potuto lasciare il club, con Marca che ha notato che il Milan era ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru alla deriva. Chiude a più di mezz’ora - il Cavaliere vive Una brutta giornata : giornata da dimenticare per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna. La nona tappa rimarrà per sempre impressa nella memoria del Cavaliere dei Quattro Mori che è giunto al traguardo in 143esima posizione a 32’25” dal compagno di squadra Tadej Pogacar che ha vinto la frazione davanti a Nairo Quintana, nuova maglia rossa. La mini tappa di 94 km caratterizzata da ben cinque salite proponeva il durissimo Coll del a Gallina a metà tracciato e poi ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Italia fuori dal podio nei 470 femminili dopo Una brutta Medal Race : La sesta e ultima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Vela si è chiusa negativamente per l’Italia, che ha visto sfumare una concreta possibilità di podio nei 470 femminili proprio in Medal Race. Sul campo di regata olimpico di Tokyo 2020, in quel di Enoshima, quest’oggi le condizioni climatiche hanno consentito il regolare svolgimento di due Medal Race su cinque (le due classi 470) mentre i Laser Standard, ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso perseguito dalla sfortUna - brutta caduta e addio Mondiale : La Ducati entrava nel GP di Gran Bretagna già consapevole che le caratteristiche del tracciato di Silverstone non fossero le migliori per mettere in evidenza il potenziale del proprio progetto e che il fine settimana sarebbe potuto essere in salita nei confronti della più costante Honda di Marc Marquez. Le prove libere non sono andate nel migliore dei modi, con Andrea Dovizioso che ha mancato l’accesso diretto alla Q2 dopo una brutta ...

Ciclismo - parte con Una brutta caduta la Vuelta di Fabio Aru : il compagno di squadra scivola in curva e trascina tutti gli altri : brutta caduta per la squadra di Fabio Aru, la UAE Emirates, nella prima tappa dell’edizione 2019 della Vuelta. Un membro della squadra è caduto su una curva in contropendenza e con asfalto bagnato, trascinandosi con un effetto domino anche i compagni (e lo stesso Aru). Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Aru: “Una curva in contropendenza si è allagata ed è diventata fatale” L'articolo Ciclismo, parte con una ...

Tour de l’Avenir 2019 : Thomas Pidcock costretto al ritiro a causa di Una brutta caduta : Era stato il grande protagonista fino a ieri: un terzo, un quinto, un secondo ed un quarto posto, la Maglia Verde sulle spalle ed una buonissima posizione in classifica generale. Purtroppo però la sfortuna gli si è messa contro: la giornata da tregenda, con pioggia e vento nella sesta tappa del Tour de l’Avenir 2019 non ha risparmiato Thomas Pidcock. Il fenomeno britannico è caduto ed è stato costretto al ritiro. Il suo triste commento: ...

"Un discorso a senso unico. Conte ha scritto Una brutta pagina" - dice Zaia : "Noi saremo come un nido di vespe nei confronti di chi andrà al governo” dice il Governatore del Veneto Luca Zaia in un'intervista al Corriere della Sera nella sua edizione di carta, per aggiungere subito dopo: ”Non ho fatto sconti al governo uscente, figuriamoci se li farò a chi arriverà”. Però non si nasconde che dopo le dimissioni di Giuseppe Conte sta per cominciare una fase nuova in cui “se la soluzione che si prospetta è un inciucio Pd-M5S ...

Ancelotti : «Oggi non voglio parlare di James - mi hai preso in Una brutta giornata» (VIDEO) : Carlo Ancelotti ha risposto in spagnolo alla domanda di un giornalista spagnolo su James: «No quiero hablar de James hoy. Me ha encontrado en un mal día». “Non voglio parlare di James, mi hai preso in un brutto giorno”. Questa è la dichiarazione. Poi si possono fare tutte le supposizioni del caso. Di certo, De Laurentiis non sembra che stia facendo tutto il possibile per accontentare il suo allenatore. Ancelotti vuole James, De Laurentiis non a ...

Georgette Polizzi durante la terapia : “È Una foto brutta - ma per me è la più bella del mondo” : Georgette Polizzi è tornata a parlare sul suo profilo Instagram durante le terapie che tengono a bada la sua malattia. Affetta da sclerosi multipla, come da lei stessa annunciato lo scorso anno, l'ex protagonista di Temptation Island ha voluto condividere un momento particolarmente importante, che possa essere monito di speranza e forza per coloro che come lei devono affrontare quotidianamente questa battaglia.Continua a leggere

Tragedia al Giro di Polonia – Bjorg Lambrecht vittima di Una brutta caduta : il ciclista muore in ospedale : Tragedia nel mondo del ciclismo: Bjorg Lambrecht vittima di una brutta caduta al Giro di Polonia, il corridore della Lotto-Soudal muore in ospedale Il mondo del ciclismo sotto shock per una notizia che speravamo non potesse mai arrivare. Bjorg Lambrecht, giovane ciclista della Lotto-Soudal, è deceduto in ospedale. Il 22enne belga era rimasto coinvolto in una brutta caduta nei primi chilometri del Giro di Polonia, nella quale aveva ...

Maltempo in Toscana - “è stata Una brutta nottata. A Luglio eventi così non erano mai successi - è stato d’emergenza” : “Una brutta nottata per la Toscana. Ieri pomeriggio e stanotte una serie di temporali molto forti hanno messo a dura prova molte zone della Toscana. Ad Arezzo è morta anche una persona“. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “La Protezione civile regionale – prosegue Rossi – è stata subito attivata e ha risposto alle richieste pervenute dai territori. ...

Sergio Mattarella - Dagospia : perché vuole far durare questo governo - Una brutta voce su Lega e Salvini : Un retroscena appassionante e spigoloso, quello pubblicato da Dagospia. Si parla di Matteo Salvini, "aiutato" da Giuseppe Conte al Senato sul Russiagate. E si parla soprattutto del futuro del governo, che va puntellato e tenuto in piedi. Su questo, sarebbero tutti d'accordo: Salvini, il M5s che non