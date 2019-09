Montella | «Sono orgoglioso della Fiorentina | è mancata la ciliegina»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) È finita per 18 tiri a 8 per la. Dieci angoli a due per i viola. «, abbiamo due partite e mezzo di ottimo livello contro avversari fortissimi. Abbiamo vinto anche il 60% dei duelli. Dispiace perché abbiamo tirato 12 volte in area. Èla. Questa è la linea che dobbiamo tenere per lavorare». 3-5-2 «Vedremo se giocheremo sempre con questo modulo. Alla fine del mercato ho tracciato una linea. Anche i compagni non si conoscono, dateci il tempo di lavorare» «Oggi avevamo un po’ più di esperienza in campo, basta vedere l’età media». «Abbiamo lavorato bene dall’inizio di settimana, avevamo Ribery, Boateng, Castrovilli, Dalbert, Pulgar. Ero preoccupato per i difensori che hanno fatto insieme solo un allenamento e mezzo. È un atteggiamento che abbiamo avuto anche col Napoli». Ribery «L’ho visto subito con quell’attenzione e ...

