Grande Fratello | 19 anni fa la prima edizione | i concorrenti ricordano Pietro Taricone

Concorrenti Grande Fratello Vip 2019 : nuovi nomi per il cast di Signorini : Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini chiama Michele Cucuzza e Fanny Cadeo? È Monica Setta su La gazzetta del mezzogiorno a lanciare alcuni nuovi nomi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Tra i nomi citati in esclusiva dalla giornalista e conduttrice e mai venuti fuori ci sono quelli di Michele Cucuzza, storico conduttore de La vita in diretta, e la showgirl Fanny Cadeo. Questi due nomi vanno ad ...

Marina La Rosa 19 anni dopo il Grande Fratello - il ricordo su Instagram : "Sembra ieri" : Marina La Rosa è e rimarrà una delle protagoniste più forti del primo storico Grande Fratello che iniziava esattamente 19 anni fa, il 14 settembre 2000. Ignara di ciò che sarebbe accaduto lungo quei mesi e dopo, con la celebrità che scoppiò all'improvviso, l'ex gieffina è rimasta nell'immaginario collettivo la 'gatta morta' come fu ribattezzata per il suo mood candido che ha ammaliato milioni di italiani.Oggi Marina ricorda l'indimenticabile ...

19 anni dal Grande Fratello - gli ex gieffini ricordano Pietro Taricone : “Indimenticabile” : Marina La Rosa, Lorenzo Battistello, Salvo Veneziano e Cristina Plevani celebrano oggi una ricorrenza importante: esattamente 19 anni fa varcavano la porta rossa della Casa della prima edizione del Grande Fratello. E oggi gli ex gieffini si riuniscono nel ricordo dell'indimenticabile Pietro Taricone.Continua a leggere

“Cosa mi ha fatto Barbara D’Urso”. Alberto Mezzetti del Grande Fratello spiffera tutto : il video al veleno : Alberto Mezzetti è una furia e, su Instagram, attacca pubblicamente Barbara D’Urso, accusata di averlo “fatto fuori da ogni programma”. Il Tarzan di Viterbo, vincitore dell’edizione numero 15 del Grande Fratello, ha lanciato una pesantissima accusa alla conduttrice e lo ha fatto senza peli sulla lingua, con tanto di video social e menzione all’account di Carmelita. A scatenare la rabbia di Mezzetti è stato l’in bocca al lupo ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro frecciatina a Irama : “Io sono molto più bello” : Gf news, Daniele Dal Moro continua a parlare di Irama e risponde senza problemi a una domanda su di lui Sì, Daniele Dal Moro è ritornato a parlare di Irama, il rapper di Amici che ha fatto ballare tutta l’Italia col tormentone Arrogante. I follower dell’ex gieffino gli pongono sovente delle domande su Irama e […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro frecciatina a Irama: “Io sono molto più bello” proviene da ...

Barbara D'Urso attaccata da Alberto Mezzetti - ex del Grande Fratello : 'Mi ha oscurato' : Alberto Mezzetti, ex vincitore di una delle ultime edizioni del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, si è scagliato duramente contro la padrona di casa del reality show Mediaset. Attraverso uno sfogo fatto sui social, Alberto ha lanciato delle frecciatine al vetriolo contro la D'Urso, arrivando a dire che sarebbe colpa sua se di punto in bianco è letteralmente sparito dal piccolo schermo e se la stampa lo ignora definitivamente nonostante ...

Barbara d’Urso - ex del Grande Fratello sbotta : “Lei controlla tutto!” : Alberto Mezzetti del GF su tutte le furie: lo sfogo contro Barbara d’Urso Barbara d’Urso, come ormai di consueto, è al centro dell’ennesima e sterile polemica. Questa volta a scagliarsi contro la bella conduttrice partenopea è stato Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 15. L’ex concorrente, pochi minuti fa, è andato su tutte le furie, lasciandosi andare a un lungo sfogo sul suo profilo social. Cosa è ...

Barbara D'Urso attaccata da AlbertoMezzetti - ex del Grande Fratello : 'Mi ha oscurato' : Alberto Mezzetti, ex vincitore di una delle ultime edizioni del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, si è scagliato duramente contro la padrona di casa del reality show Mediaset. Attraverso uno sfogo fatto sui social, Alberto ha lanciato delle frecciatine al vetriolo contro la D'Urso, arrivando a dire che sarebbe colpa sua se di punto in bianco è letteralmente sparito dal piccolo schermo e se la stampa lo ignora definitivamente nonostante ...

Grande Fratello - Ambra torna a fare l’insegnante dopo rottura con Kikò : Gf news, cos’è successo dopo la rottura tra Kikò e Ambra? Lei ritorna alle origini Sembrava proprio che Ambra Lombardo avesse deciso di seguire la carriera da presentatrice e modella dopo il fidanzamento con Kikò Nalli ma, ora che l’incanto si è spezzato, ha deciso di ritornare alle origini. Lasciando un po’ perplessi i suoi […] L'articolo Grande Fratello, Ambra torna a fare l’insegnante dopo rottura con Kikò ...

Ve lo ricordate Salvo Veneziano? Dal Grande Fratello sono passati 19 anni : ecco come è diventato : Tutti ricorderete sicuramente Salvo Vaneziano della prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, nel lontano 2000. sono passati 19 anni e il pizzaiolo siciliano aveva 25 anni quando varcò la porta che lo conduceva dentro la casa più spiata d’Italia. Oggi invece ha 43 anni e sono cambiate parecchie cose. L’ex gieffino ha aperto 17 pizzerie: una serie di attività commerciali che gli hanno permesso di investire quanto guadagnato ...

Salvo del Grande Fratello 1 rispunta in Tv e tuona : “Reddito da divano” : Grande Fratello, Salvo Veneziano rispunta in Tv su Rete 4. Cristina Plevani lo nota da casa e i due messaggiano in diretta prima che lui intervenga: “Reddito da divano” A Dritto e Rovescio, talk show di rete 4 capitanato dal giornalista Paolo Del Debbio, durante la puntata andata in onda il 12 settembre si è […] L'articolo Salvo del Grande Fratello 1 rispunta in Tv e tuona: “Reddito da divano” proviene da Gossip e ...

Gianmarco Onestini ci riprova ed entra nella casa del Grande Fratello Vip spagnolo : Dopo il terzo posto conquistato al Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini ci ha preso gusto e ha accettato di partecipare alla versione Vip del reality in Spagna. Ha preso ufficialmente il via l'edizione spagnola del Grande Fratello Vip e nel cast c'è un nome molto caro al pubblico italiano, quello di Gianmarco Onestini. Il 22enne di Bologna ci riprova e dopo la partecipazione al reality condotto da Barbara d'Urso, dove è arrivato terzo, ha ...

Grande Fratello - Mauro Marin imita Antonino Cannavacciuolo e si ferisce la mano : Il vincitore del Grande Fratello edizione 2010 Mauro Marin si ferisce alla mano mentre cerca di imitare il suo idolo Antonino Cannavacciuolo. Il macellaio 39enne, dopo essersi mozzato due dita della mano sinistra usando una motosega 3 anni fa, questa volta si è trovato con una mano trafitta da un coltello mentre preparava un’insalatona notturna. Mi sono tagliato x sbaglio la dx Posted by Mauro Marin on Wednesday, September 11, ...

Grande Fratello Vip - Mediaset offre una cifra a 5 zeri a Gessica Notaro : clamoroso rifiuto : "Gessica Notaro (29 anni) dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle è corteggiatissima dalla tv", si legge sulla rivista Oggi, in un articolo firmato Alberto Dandolo. "A Cologno Monzese – prosegue il gossip di Dandolo – gira voce che la bella Gessica abbia rinunciato al GF Vip, nonostante una g