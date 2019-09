Vicenza | Gdf scopre evasore totale | sequestrata auto sportiva 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) (AdnKronos) – Aderendo pienamente alle considerazioni formulate dai militari operanti, l’rità Giudiziaria berica ha, quindi, emesso un decreto di sequestro da eseguirsi, anche per equivalente, su tutti i beni materialmente rinvenuti nella disponibilità dell’imprenditore, fino alla concorrenza dell’intero valore segnalato dai finanzieri di. In tale ambito, le Fiamme Gialle hanno proceduto a sottoporre a sequestro per equivalente le disponibilità finanziarie sui propri conti correnti, ed al fine di raggiungere l’ammontare corrispondente al profitto illecito costituito dalle imposte evase, anche un’Audi TT coupè ‘quattro” TFSI2.0 del valore di 50.000 euro. L’vetturapotrà essere affidata dall’rità Giudiziaria in custodia alla Guardia di Finanza di. Il veicolo, in questo modo, potrà ...

