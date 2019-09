Migranti : tunisini dispersi a Marettimo - riprese ricerche : Palermo, 13 set. (AdnKronos) – Sono riprese all’alba di oggi le ricerche nel mare di Marettimo, la più piccola delle isole Egadi, dei quattro Migranti tunisini dispersi da ieri dopo essersi tuffati da un barchino provando a raggiungere la terraferma. Una quinta persona è stata trovata viva in mare e portata in ospedale a Trapani. I quattro tunisini sono rimasti aggrappati per un po’ a bidoni di plastica vuoti poi si sono ...

Lampedusa - sbarcati nella notte 21 Migranti tunisini : I ventuno tunisini sono stati rintracciati dalla polizia lungo la costa dell'isola siciliana, poco dopo lo sbarco di fortuna, e sono stati in seguito accompagnati nel centro di accoglienza.Continua a leggere

Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati 14 uomini, con ogni probabilità tunisini. I Migranti sono stati soccorsi e scortati dagli uomini della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Adesso si trovano al molo Favaloro.

Palrmo, 20 ago. (AdnKronos) – Sono arrivati al porto di Lampedusa i 47 Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia costiera l largo dell'isola proprio mentre la Procura disponeva il sequestro della nave Open Arms. Lo sbarco dei maghrebini inizierà tra pochi istanti. La Guardia costiera è stata impegnata nel trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong spagnola.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il soccorso di 47 tunisini in difficoltà sta causando un lieve ritardo per le operazioni di sbarco degli 83 Migranti a bordo della Open Arms. La Guardia costiera è impegnata al trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong spagnola.

Lampedusa - sbarcati 16 Migranti tunisini : 8.00 Sono giunti a Lampedusa i 16 migranti intercettati dalla Guardia di Finanza su un barchino che aveva problemi di galleggiamente ed era stato lasciato alla deriva nei pressi dell'isola. Trasbordate sul pattugliatore delle Fiamme Gialle, le 16 persone di nazionalità tunisina sono state fatte sbarcare e trasferite nel Centro di accoglienza di Contrada Imbriacola.

Migranti - Patronaggio in commissione antimafia Sicilia : “Tunisini gestiscono navi madre che conducono barconi vicino l’Italia” : “Organizzazioni tunisine gestiscono ‘navi madre‘ per condurre le piccole imbarcazioni piene di Migranti vicino alle coste italiane”. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento, dopo le ripetute minacce subite nelle ultime settimane, parla alla commissione regionale antimafia della Regione Sicilia. Il magistrato parla di “grossi pescherecci” gestiti dagli scafisti nordafricani e fa riferimento agli ...

Migranti - tre tunisini arrestati ad Agrigento perché violavano il decreto di espulsione. Altre 49 persone sbarcate a Lampedusa : La Squadra Mobile di Agrigento ha arrestato tre cittadini tunisini perché rintracciati su territorio italiano dopo essere stati raggiunti da decreti di espulsione, nel 2017 e nel 2019. Di questi, A.N. è accusato di essere rientrato in Italia prima dei tre anni previsti dal decreto che lo ha raggiunto nel 2017, mentre gli altri due, A.A.R. e L.S., perché violavano i termini dei decreti di respingimento rispettivamente dell’11 gennaio 2019 e ...

Migranti : tornati in Italia dopo l'espulsione - arrestati tre tunisini : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato tre cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi perché tornati in Italia dopo l'espulsione. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile agrigentina, diretta da Giovanni Minardi. Gli arrestati sono ac