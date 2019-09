Ultim’ora | Sarri torna in panchina | i dettagli

Ultim’ora - la decisione della Juventus su Sarri : Niente sfida da ex. Sarebbe stata la prima per Maurizio Sarri, l’ex eroe di Napoli, l’autore del ‘Sarrismo’ e degli anni più belli stilisticamente parlando della storia recente del club partenopeo. L’ allenatore della Juventus dovrà guardare la sfida contro gli azzurri da casa. Il club bianconero ha infatti confermato che Sarri non guiderà la squadra dalla panchina nell’anticipo delle 20.45 in programma ...