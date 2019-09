Spotify conferma che | saltuariamente | può controllare la vostra posizione

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 12 settembre 2019)ha modificato i termini del proprio servizio, introducendo la possibilità di controlli casuali dellaper chi sottoscrive il servizio Family. L'articoloche,, puòlaproviene da TuttoAndroid.

imieipassi : #techetechete mi conferma in maniera sempre più forte questa necessità di avere IMMEDIATAMENTE la sua musica su spo… - gheburaseye : Anche spotify conferma ciò che già sapevamo ;) - aconoscitore : ?? Elvenking - Reader of the runes ?? ennesimo lavoro che conferma i friulani come la miglior metal band del panoram… -