Nintendo annuncia Ring Fit Adventure

Overwatch per Nintendo Switch è realtà : annunciata la data di uscita : Alla fine è successo davvero. Il primo annuncio del Nintendo Direct ha rivelato che Overwatch arriverà ufficialmente su Switch.Ovviamente, questo particolare annuncio non è del tutto una sorpresa a questo punto, in quanto è stato rumoreggiato pochi giorni fa.Overwatch farà il suo debutto ufficiale su Switch il 15 ottobre, con una caratteristica unica che consente ai giocatori di usare i controlli di movimento per le abilità di alcuni eroi.Leggi ...

Nintendo annuncia un nuovo Direct in programma per domani a mezzanotte : Qualche giorno fa erano circolate alcune notizie riguardo il prossimo Nintendo Direct che, secondo le voci, si sarebbe tenuto questa settimana.Ora è arrivato il comunicato stampa della grande N, che ha confermato il nuovo Direct per domani.Per la precisione, lo show andrà in onda alle ore 00:00 della notte tra il 4 e il 5 settembre.Leggi altro...

LA-MULANA 1 & 2 annunciato per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : NIS America é felice di annunciare che LA-MULANA 1 & 2 sarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo Switch™ e Xbox One nel 2020! Antiche rovine piene di trappole, enigmi e mostri mortali si frappongono tra te e un potente tesoro. Armato di poco più di una frusta e del tuo ingegno, riuscirai a sopravvivere alle prove e a svelare i segreti celati nelle rovine? LA-MULANA 1: Il tuo destino ti aspetta a ...

Ecco tutti i giochi annunciati alla presentazione Indie World di Nintendo : La presentazione Indie World di Nintendo ha confermato moltissimi giochi Indie in arrivo su Nintendo Switch.Per chi fosse interessato ai numerosi annunci, Ecco un elenco di tutti i giochi presentati e le loro date di uscita: Gli annunci ufficiali di Superhot e Hotline Miami Collection si vociferavano già da un po', così come le rivelazioni di Risk of Rain 2 e Blasphemous.Leggi altro...

WARGROOVE – La Deluxe Edition annunciata in formato fisico per PS4 e Nintendo Switch : Affila la tua spada e scendi sul campo di battaglia! Sold Out è felice di annunciare che questo autunno il gioco strategico a turni, WARGROOVE, sarà disponibile con una speciale Deluxe Edition in formato fisico. Scegli il tuo comandante e dichiara guerra alle fazioni nemiche, usando il tuo “groove” per influenzare strategicamente la lotta a tuo favore. Progetta e condividi online le tue mappe, i filmati e le storie ...

Annunciato Cyber Hook - un frenetico platform 3D con meccaniche parkour per Nintendo Switch e PC : Preparatevi ad affrontare il parkour hardcore con il frenetico platform 3D Cyber ​​Hook dello sviluppatore indipendente Blazing Stick e il publisher Graffiti Games. In arrivo il prossimo anno su Nintendo Switch e Steam (PC), Cyber ​​Hook vi permetterà di usare le abilità del parkour e un rampino per scalare e cavalcare i muri, mentre combatterete i nemici con una pistola laser. Tuffatevi in un vibrante ambiente per ...

Nintendo Switch : durante l'Indie World verrà annunciato l'arrivo di un'altra esclusiva Xbox? : Un altro gioco esclusiva Xbox potrebbe arrivare su Nintendo Switch. L'indiscrezione arriva dal noto insider Daniel Ahmad su Twitter, che afferma che l'annuncio ufficiale verrà fatto domani in occasione della presentazione Indie World di Nintendo.Ahmad non ha specificato di quale titolo si tratta, ma afferma che è facilmente intuibile prestando attenzione attenzione ai rumor che circolano in rete. Visti i precedenti, dunque è possibile che il ...

Nintendo annuncia Indie World : l'evento focalizzato sui giochi indie per Switch si terrà la prossima settimana : Nintendo ha da poco annunciato, attraverso l'account ufficiale Twitter, un evento dedicato interamente alle novità del panorama indie in arrivo su Nintendo Switch.l'evento in questione è chiamato indie World, e avrà luogo la prossima settimana, lunedì 19 agosto alle ore 15 italiane.In questa occasione, Nintendo ha in programma una diretta della durata di 20 minuti, durante la quale saranno svelati vari giochi indie per l'ibrida.Leggi altro...

Bubble Bobble 4 Friends annunciato per Nintendo Switch : La storica compagnia Taito ha annunciato oggi che è in lavorazione Bubble Bobble 4 Friends in esclusiva Nintendo Switch, per chi non lo sapesse stiamo parlando del seguito di un classico platform anni 80'.Il gioco sarà sviluppato da ININ Games e l'obiettivo è quello di proporre una formula classica ad un pubblico più moderno, per questo motivo si è deciso di utilizzare un motore al passo coi tempi ma contemporaneamente preservare le meccaniche ...

Gamescom 2019 : Nintendo annuncia nuovi Gameplay e novità : Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l’occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi’s Mansion 3, ASTRAL CHAIN e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Spazio anche ...

Ubisoft annuncia un nuovo gioco dedicato ai Rabbids per Nintendo Switch : Sembra che un nuovo titolo a tema Rabbids sarà il protagonista del ChinaJoy questo fine settimana, il gioco pare sia ispirato da Journey to the West, un classico della letteratura cinese.In effetti Mario e compagni non sembrano comparire nel gioco, che tornerà alle origini e comprenderà solo i folli Rabbids. Il misterioso gioco sarà un party game con supporto fino a quattro giocatori. Se siete curiosi vi informiamo che è già disponibile un primo ...

LEGO Jurassic World annunciato per Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Universal Games e Digital Platforms hanno annunciato oggi che il videogioco campione di vendite del 2015 LEGO Jurassic World arriverà su Nintendo Switch il 19 settembre 2019. Il gioco supporta anche la modalità portatile e si potrà giocare su Nintendo Switch Lite, che sarà disponibile a breve. Sviluppato da TT Games e prodotto da ...

Sniper Elite 3 Ultimate arriva su Nintendo Switch : Data di uscita annunciata : Trattieni il respiro, prendi la mira e preparati a sparare. Sniper Elite 3 Ultimate EDITION ha ora una Data d’uscita per Nintendo Switch! Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. A partire da oggi, i fan possono preonotare l’edizione fisica presso i ...

Nintendo annuncia lo Splatoon 2 Italian Championship 2019-2020 : Per i giocatori esperti di Splatoon 2, ma anche per chi ha scoperto solo di recente questo coloratissimo gioco che da anni coinvolge ragazzi di tutte le età, e per qualunque livello di esperienza, da venerdì 26 luglio prende il via lo Splatoon 2 Italian Championship 2019-2020. Splatoon 2: Nintendo annuncia un torneo in Italia Il torneo online rappresenta l’occasione perfetta per divertirsi, conoscere altri ragazzi che ...