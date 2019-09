Mazda CX-30 | filosofia zen su 4 ruote

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2019)Generalmente quando si scegli un'auto il primo elemento che si valuta è l'estetica. Così almeno è per gli italiani che con il buon gusto e il design hanno una certa dimestichezza. Ma poi anche alle nostre latitudini emergono altri elementi più razionali come le dimensioni, la versatilità, le dotazioni, la tecnologia e ovviamente i prezzi. Azzeccare tutti questi punti con una sola auto è un po' come fare bingo, ma la nuovaCX-30 cerca proprio di fare l'en plain. Abbiamo provato in nuovo crossover dell'azienda giapponese guardano il mare della Costa Brava girovagando nei pressi di Girona, in una giornata con ancora tutto il profumo dell'estate. E se il merito, inaspettato, della nuova CX-30 è quello di conferire benessere a chi si trova ...