Mattino 5 | Cecchi Paone tuona | “Pamela Prati ha crisi di identità”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 12 settembre 2019) AlessandroCinque: la dura critica a Pamela5 ritorna a parlare del caso che ha stregato l’Italia: il Pamelagate. Federica Panicucci, insieme ai suoi fidati opinionisti, tra cui Alessandro, ha ripercorso le ultime news riguardanti la showgirl, riassumendo tutto ciò che è accaduto nel corso di quest’estate. In particolare, la conduttrice si è soffermata sulla smentita fatta dallaal settimanale Oggi, che avrebbe riportato delle dichiarazioni che la showgirl non avrebbe mai fatto riguardanti il suo nome. Secondo il settimanale, Pamela avrebbe deciso di mettere da parte il suo nome d’arte per riutilizzare quello di battesimo, notizia che è stata categoricamente smentita sui social. Pamelaha problemi did’identità. Non sa manco più come si chiama ha commentato Alessandroa ...