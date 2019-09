Gemma Galgani | 69 anni | beccata in bikini | critiche a non finire

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma Galgani e Lo Scandalo a Luci Rosse! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: ritorna in studio Anna Tedesco e Roberta di Padua. Sfilata piccante per Gemma Galgani la quale mostra di più di quello che si dovrebbe! Lacrime amare per Ida Platano! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani è diventata più selettiva. Frequenta già 3 cavalieri. Anna Tedesco ritorna in scena! Sono terminate da poche ore le registrazioni Uomini e Donne Over. Le Anticipazioni in nostro possesso, svelano ...

Scandalo a Uomini e Donne : Ex Dama Smaschera Gemma Galgani e Maria De Filippi! : Brutto periodo per il programma Uomini e Donne. Un’ex Dama del Trono Over, lancia pesantissime accuse su Gemma Galgani e su Maria De Filippi! Ecco cosa sta accedendo! Ex Dama di Uomini e Donne lancia la bomba su Gemma Galgani e Maria De Filippi! Non si placano ancora le chiacchiere che girano intorno al programma Uomini e Donne. Non ci riferiamo solo alla patata bollente lanciata da Teresa Cilia e Mario Serpa contro Raffaella Mennoia, ma ...

Giorgio Manetti punzecchia Gemma Galgani : 'Mai più sentita - sempre la stessa storia' : Le interviste che sta rilasciando Giorgio Manetti in questi giorni, stanno offrendo molti spunti di discussione agli appassionati di gossip. Dopo aver smentito categoricamente la notizia che lo voleva in procinto di tornare a Uomini e Donne, il toscano ha catturato l'attenzione con il pensiero che ha espresso sulla ex Gemma Galgani: oltre a confermare di non averla più sentita neppure al telefono dopo il loro addio, il "gabbiano" ha detto di ...

Gemma Galgani e Ida Platano Confessano le Loro Vite Sentimentali! : Ida Platano e Gemma Galgani, entrambe protagoniste di Uomini e Donne Over, Confessano in una lunga intervista, come è nata la Loro amicizia, ma soprattutto raccontano dettagli sulla vita sentimentale! Da non perdere! Uomini e Donne: Gemma Galgani ed Ida Platano si Confessano a cuore aperto su cosa ne pensano l’una dell’altra! La prima ad esprimersi, è l’ex fiamma di Riccardo Guarnieri! Ida Platano e Gemma Galgani sono ...

Ida Platano : “Ho bisogno di Gemma Galgani - non mi lascerò scappare un’amica così” : Il mese prossimo tornerà su Canale5 ‘Uomini e Donne‘. Nel frattempo, Ida Platano e Gemma Galgani hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale dedicato alla trasmissione. Le due dame del Trono Over hanno parlato della bellissima amicizia nata nello studio del programma di Maria De Filippi. Oggi non possono più fare a meno l'una dell'altra.\\Gemma Galgani ha spiegato che sin dalla prima registrazione, ha visto in Ida Platano "una persona ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani si sente fortunata e fa una confessione : Gemma Galgani di Uomini e Donne ammette: “Ho avuto tanta tenerezza” Gemma Galgani è tornata a parlare su Instagram. La dama di Uomini e Donne in queste settimane è stata meno presente sui social a causa, molto probabilmente, degli impegni professionali. Presto infatti Gemma condurrà Giortì, un nuovo programma che andrà in onda su La5 e la vedrà al fianco di Giulia De Lellis. Ieri la 69enne di Torino ha trascorso il Ferragosto ...

“È fidanzata!”. UeD - Gemma Galgani nella bufera. Scoperta da una ex dama che svela tutto : Gemma Galgani avrebbe un fidanzato. La voce si rincorre da tempo e adeso arriva una mezza conferma da un’ex dama del Trono Over che è voluta restare anonima, secondo la quale la situazione sentimentale della torinese non sarebbe affatto trasparente. Al contrario, a suo dire Gemma avrebbe un fidanzato già da alcuni anni e proseguirebbe la sua partecipazione a Uomini e donne solo per farsi pubblicità. Queste le parole pubblicate su un blog ...