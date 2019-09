Dalla delusione Champions al futuro | Messi svela | “Barça casa mia | ma serve un progetto

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’attaccante argentino si è concesso ad una lunga intervista in cui ha toccato vari temi, compreso il suocon il Barcellona Lioneltorna a parlare, lo fa nel corso di una lunga intervista concessa a Diario Sport, nel corso della quale non nasconde i propri obiettivi e gli errori comsoprattutto nell’ultima stagione. AFP/LaPresse Le sconfitte con Roma e Liverpool nelle ultime due edizioni diLeague bruciano eccome, la ‘Pulce’ lo sa e lo sottolinea a chiare lettere: “lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle e ne abbiamo parlato tanto. E abbiamo sempre detto che è stata colpa nostra, non dell’allenatore. Ma si impara: per esempio abbiamo capito che segnare fuoriè importantissimo. Forse fondamentale per riuscire a vincere la competizione. Valverde? Tutti pensavano che sarebbe andato via, la sconfitta contro il Liverpool è ...

romeoagresti : #EmreCan sull’esclusione dalla lista UCL: “Non so darmi una spiegazione. Ho ricevuto una chiamata da un membro dell… - Gazzetta_it : #Juve, senti #Can: “Fuori dalla #Champions? Rabbia e delusione, liquidato in un minuto” - AmentaGiorgia : RT @weirdylena: Queste parole vengono dalla delusione di una ragazza che è stata tradita dalle persone che ama. Tutto quello che ha fatto d… -