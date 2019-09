VIDEO Vuelta a España 2019 | 17^ tappa | show nel vento | la spunta Gilbert Quintana vola

Diretta Vuelta 2019/ Streaming VIDEO tv : percorso - vincitore e orario 17tappa : Diretta Vuelta 2019 Streaming video e tv 17tappa Aranda de Duero-Guadalajara di 219,6 km: percorso, vincitore e orario, oggi mercoledì 11 settembre,.

Vuelta di Spagna – Bizkarra come Fantozzi nella 16ª tappa - lo spagnolo costretto a pedalare… senza sellino [VIDEO] : Il corridore spagnolo ha perso il sellino a 118 km dal traguardo, pedalando per qualche centinaio di metri ‘alla bersagliera’ come nel film ‘Fantozzi contro tutti’ Mikel Bizkarra si è trasformato per qualche minuto in Fantozzi, ripercorrendo le gesta del celebre personaggio interpretato da Paolo Villaggio nel corso della sedicesima tappa. Lo spagnolo ha infatti perso il sellino della sua bici a 118 km dal traguardo, ...

Diretta Vuelta 2019/ Streaming VIDEO e tv : focus sulla salita finale - 16tappa - : Diretta Vuelta 2019 Streaming video tv 16tappa Pravia-Alto de La Cubilla, 144 km. Andiamo a scoprire nel dettaglio la salita finale, oggi 9 settembre,.

Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna : maxi caduta - poi Sam Bennett beffa tutti in volata [VIDEO] : Incredibile Finale nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: una maxi caduta ferma diversi ciclisti nel tratto conclusivo, poi Sam Bennett beffa tutti in volata partendo dalle retrovie Dopo le montagne affrontate nelle ultime frazioni, la 14ª Tappa della Vuelta di Spagna, corsa quest’oggi da San Vicente de la Barquera a Oviedo, ha rappresentato una grande occasione per le ruote veloci. Superato il GPM di terza categoria de l’Alto La Madera, ...

Diretta Vuelta 2019/ Streaming VIDEO e tv : verso il gran finale della 14tappa : Diretta Vuelta 2019 Streaming video e tv: in fuga restano in cinque nella 14tappa verso Oviedo, il gran finale si avvicina, oggi 7 settembre,.

DIRETTA VUELTA 2019/ Streaming VIDEO e tv 14tappa : il gruppo non dà spazio! : DIRETTA VUELTA 2019 Streaming video e tv: sei uomini in fuga nella 14tappa verso Oviedo, ma il gruppo non dà spazio, oggi 7 settembre,.

DIRETTA VUELTA 2019/ Streaming VIDEO e tv 14tappa : tutti in strada - si parte! : DIRETTA VUELTA 2019 Streaming video e tv: prende il via la 14tappa San Vicente de la Barquera-Oviedo, occasione per velocisti, oggi 7 settembre,.

Diretta Vuelta 2019/ Streaming VIDEO e tv : tanti precedenti a Oviedo - 14tappa - : Diretta Vuelta 2019 Streaming video tv 14tappa San Vicente de la Barquera-Oviedo. Sono tanti i precedenti nella città sede d'arrivo, oggi 7 settembre,.

DIRETTA VUELTA 2019/ Streaming VIDEO e tv 14tappa : un anno fa andò così : DIRETTA VUELTA 2019 Streaming video e tv 14tappa San Vicente de la Barquera-Oviedo. In attesa del via, facciamo un salto indietro al 2018, oggi,.

Diretta Vuelta 2019/ Streaming VIDEO e tv : il precedente illustre - 13tappa - : Diretta Vuelta 2019 Streaming video e tv 13tappa Bilbao-Los Machucos di 166,4 km. Ricordiamo cosa successe due anni fa su questa dura salita, oggi,.

Diretta Vuelta 2019/ Streaming VIDEO tv : ancora nessuno in fuga nella 12tappa : Diretta Vuelta 2019 Streaming video e tv: non è ancora decollata la fuga nella 12tappa Circuito de Navarra-Bilbao, andamento tattico anomalo, oggi,.

DIRETTA VUELTA 2019/ Streaming VIDEO e tv 11tappa : il gruppo lascia fare : DIRETTA VUELTA 2019 Streaming video e tv: la fuga guadagna terreno nell'11tappa Saint Palais-Urdax Dantxarinea. Percorso, vincitore e orario, oggi,.

Vuelta di Spagna – Che paura per Cataldo! L’italiano dell’Astana evita un gatto per un soffio nella ricognizione [VIDEO] : Dario Cataldo ‘salvo’ per un pelo: che rischio durante la ricognizione della cronometro, gatto schivato per un soffio Tanto spettacolo alla Vuelta di Spagna 2019. Primoz Roglic, grazie alla cronometro individuale di ieri a Pau si è preso la leadership della classifica generale della grande corsa a tappe, lasciandosi alle spalle Valverde e Miguel Angel Lopez. Ad regalare spettacolo, oltre le imprese dei corridori in sella alle ...