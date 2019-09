Programmi TV di stasera | giovedì 12 settembre 2019 Su Canale5 la prima tv di «Cinquanta

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 12 settembre 2019)sfumature di rosso Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 5×01: Proprio quando Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la morte della moglie Livia, un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro a tutto ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva. 5×02: La squadra si mette sulle tracce di Gunther, braccio destro di Kroess che sta utilizzando Emma per chiedere la scarcerazione del Maestro. Durante l’interrogatorio, in un momento di rabbia, Neri rischia grosso aggredendo proprio Kroess ritenendolo responsabile del rapimento della donna. Rai2, ore 21.20: Power Rangers Film del 2017 di Dean Israelite, con Naomi Scott e RJ Cyler. Trama: Un gruppo di studenti della scuola superiore acquista eccezionali superpoteri e sfrutta le proprie abilità per salvare il mondo. Rai3, ...

