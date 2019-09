L’onorevole con casa abusiva che vuole lo stop ai vincoli di edificazione in spiaggia in

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il deputato della Regione siciliana Carmelo Pullara ha lanciato la sua ennesima campagna contro idiin Sicilia, proponendo la modifica all'attuale divieto di edificare entro i 50 metri dalla battigia. "A Santorini e nelle Cinque ci son ville sul mare, da noi la legge ostacola lo sviluppo turistico sulla costa" ha spiegato Pullara.

