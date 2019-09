Lega | in Sicilia fa quadrato contro Lo Monte | ' pensa solo alla poltrona' 2

Lega : in Sicilia fa quadrato contro Lo Monte - 'pensa solo alla poltrona' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - E' alzata di scudi dalla Lega Siciliana contro il deputato Carmelo Lo Monte che due giorni fa ha lasciato il gruppo del Carroccio alla Camera per passare a quello Misto. Lo Monte è stato il primo deputato a scendere dal carro del vincitore nel momento in cui la Lega è

Lega : in Sicilia fa quadrato contro Lo Monte - ‘pensa solo alla poltrona’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – E’ alzata di scudi dalla Lega Siciliana contro il deputato Carmelo Lo Monte che due giorni fa ha lasciato il gruppo del Carroccio alla Camera per passare a quello Misto. Lo Monte è stato il primo deputato a scendere dal carro del vincitore nel momento in cui la Lega è passata all’opposizione. “Per un parlamentare che se ne va per tenersi stretta la sua poltrona, decine di ...

Sicilia : Presidente Ars - ‘il colLegato si farà - M5S rispetti accordi’ (2) : (AdnKronos) – Poi il Presidente dell’Ars se la prende anche on il Pd: ‘Di solito non parlo male di loro perché si tratta di una struttura politica che ha una sua logica. Eppure stavolta si sono fatti abbindolare, ora che sono diventati maggioranza nel Governo nazionale camminano sempre insieme, sembrano rinco”¦.ti. Se i 5 stelle erano violenti ora lo sono ancora di più”. E aggiunge: “Normalmente non ...

Sicilia : Presidente Ars - ‘il colLegato si farà - M5S rispetti accordi’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il collegato si farà, lo dico per tranquillizzare i tanti che magari stanotte non hanno dormito per la preoccupazione, persone che hanno lavorato e che attendono giustamente i loro stipendi. Lo hanno bloccato in aula, ma io sono con la testa dura e vado avanti. Chiedo a tutti di stare sereni, nessuno resterà senza stipendio. Ma ai Cinque Stelle dico, perché non rispettate gli accordi?”. Lo ...

Lega - la prima defezione arriva dalla Sicilia : l’acchiappavoti Carmelo Lo Monte lascia il Carroccio alla Camera e passa al Misto : Era stato uno dei primi a salire sul Carroccio in Sicilia. Adesso è anche il primo a scendere. A pochissimi giorni dal ritorno della Lega tra i banchi dell’opposizione, Carmelo Lo Monte ha deciso di abbandonare il partito dell’ex vicepresidente del consiglio. Il 9 settembre, infatti, ha lasciato il gruppo della Lega alla Camera per passare a quello Misto. Così Matteo Salvini perde una delle sue prime colonne del consenso in Sicilia, e una ...

Sicilia : Ars - colLegato torna in V Commissione : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Il ddl collegato alla finanziaria torna in V Commissione e Sala d’Ercole si aggiorna a martedì 17 settembre, alle 16. Si chiude così la prima giornata di ripresa dei lavori dell’Ars dopo la pausa estiva. “Ho valutato attentamente la questione – ha detto il presidente Gianfranco Miccichè riaprendo la seduta dopo una pausa di circa due ore – Non c’è alcun problema a ...

Sicilia : ripresa in salita per l’Ars - scontro su maxi emendamento al colLegato : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Doveva mettere tutti d’accordo e invece il maxi emendamento, elaborato dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona e dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per superare lo stallo causato dai collegati alla finanziaria, ha portato a una ripresa scoppiettante dei lavori di Sala d’Ercole. Un acceso botta e risposta tra alcuni deputati dell’opposizione (Pd, M5S e ...

Sicilia : Figuccia (Udc) - ‘colLegato non diventi terreno di scontro’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Il collegato non diventi uno scontro all’arma bianca tra maggioranza e opposizione. Ci sono categorie che attendono risposte che devono arrivare dall’intero parlamento. Non possiamo perdere ulteriore tempo dietro alle schermaglie che hanno caratterizzato l’iter delle norme collegate alla finanziaria”. Così il deputato regionale dell’Udc Vincenzo Figuccia. ...