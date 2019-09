11 settembre | il cordoglio social è #NeverForget | Il cielo crollava ed era striato

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Non c’è persona che non ricordi dove si trovasse e cosa stesse facendo quel giorno, a quell’ora. Era martedì, era l’112001. Diciotto anni fa, 19 terroristi di Al Qaeda dirottarono 4 aerei e li usarono per colpire le Torri Gemelle a New York e il Pentagono. Il quarto aereo, dirottato dai passeggeri, si schiantò in un campo. Oggi commemorazioni ufficiali, ma anche ricordo da parte deinetwork. #11sono i trending topics che portano messaggi die di memoria.″È da quel giorno che ognuno di noi, pur non rendendosi conto o non ammettendolo, ha paura. Paura di viaggiare, paura di stare fuori, paura dell’altro e paura del divers”, scrive amaramente qualcuno. È da quel giorno che ognuno di noi, pur non rendendosi conto o non ammettendolo , ha Paura. Paura di viaggiare, paura ...

