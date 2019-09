Meteo | da giovedì torna l' estate | «Picchi di 35-36 gradi» Ecco fino a quando durerà

Maltempo - allerta Meteo per temporali da giovedì : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla in 6 regioni a causa del Maltempo in arrivo domani, giovedì 5 settembre, quando sono previsti temporali accompagnati da fulmini e grandinate. Ecco l'elenco dei territori a rischio: dalla Calabria alla Sicilia, dalla Lombardia al Piemonte, passando per Abruzzo e Basilicata.Continua a leggere