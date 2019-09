Calabria | arriva Librarisk | l’app che aggiorna sugli avvenimenti della Protezione Civile

Trenitalia/Regione Calabria : il Frecciargento arriva a Sibari - ampliato il network per il Sud : arriva il Frecciargento a Sibari. ampliato il network di Trenitalia verso il Sud. Da lunedì 16 settembre un nuovo collegamento di Trenitalia unirà con un ulteriore treno la Calabria a Roma e Napoli Afragola, oltre che ad altre città del Centro e Nord Italia. I biglietti saranno in vendita da sabato 7 settembre sul sito web Trenitalia.com, attraverso l’App di Trenitalia, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio convenzionate. Il servizio è ...

Jovanotti a Roccella Jonica il 10 agosto - il Jova Beach Party arriva a Reggio Calabria : info scaletta e ultimi biglietti : Il Jova Beach Party raggiunge Reggio Calabria oggi, sabato 10 agosto 2019. Jovanotti sarà a Roccella Jonica (Reggio Calabria) stasera per un concerto presso l'Area Natura Village.Sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato in piedi. La spiaggia non consente di acquistare biglietti di tipologia diversa dal posto non numerato in piedi. Dopo la cancellazione dell'evento in programma a ...

Jovanotti a Praia A Mare - il Jova Beach Party arriva in Calabria : scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti a Praia A Mare, Cosenza. Il Jova Beach Party approda in Calabria; l'appuntamento è alla Dino Beach Area domani sera, mercoledì 7 agosto 2019. Continua per tutto il mese di agosto il tour di Jovanotti lungo le spiagge italiane che si chiuderà con un evento speciale all'aeroporto di Milano Linate nell'ultimo giorno d'estate. Lo spettacolo è in programma per sabato 21 settembre e i biglietti sono già disponibili in prevendita su ...

Kitesurf - Porsche On Board arriva in Calabria : Gizzeria torna patria del Kitesurf dal 24 al 28 luglio con la seconda tappa del Trofeo Porsche On Board, dedicata da Porsche Italia agli amanti degli sport sull’acqua legati alla tavola come Kitesurf, Hydrofoil, Windsurf, Surf e Sup. A colorare la spiaggia di Hang Loose Beach, il parco sportivo balneare di Gizzeria Lido, nel Catanzarese, saranno il centinaio di tavole degli atleti in arrivo da tutto il mondo per sfidare le onde di uno dei siti ...