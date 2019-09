Basket | Mondiale 2019 | Spagna in semifinale! Battuta la Polonia 90-78

L'ItalBasket getta la spugna : sconfitta per 67-60 dalla Spagna - è fuori dal Mondiale : Si spegne a Wuhan il sogno Mondiale degli azzurri. Nella gara del gruppo J valida per la seconda fase della Fiba World Cup, l'Italia era costretta a vincere contro la Spagna per alimentare le sue speranze di qualificazione ai quarti, ma gli uomini di Meo Sacchetti cedono il passo alla Spagna del con

#SkyBasketMondiale | 2a fase Italia vs Spagna e Porto Rico (diretta Sky Sport Uno) : Italia protagonista dell’estate Sportiva di Sky anche sotto canestro. Dopo l’Europeo femminile, ecco la FIBA Basketball World Cup. Fino al 15 settembre, su Sky – in Italia tv ufficiale del Mondiale maschile di basket per nazioni - 34 partite in onda, per un totale di circa 100 ore live. I 12 Azzurri per la FIBA World Cup #00 Amedeo Della Valle...

Debutto mondiale con vittoria per l'ItalBasket - 108-62 alle Filippine : l'Italbasket non stecca al Debutto dei Mondiali in Cina. Sul parquet di Foshan, gli azzurri del ct Sacchetti, che ritrovano la manifestazione

Basket - al via il Mondiale maschile in esclusiva su Sky : Italia protagonista dell’estate sportiva di Sky anche sotto canestro. Dopo l’Europeo femminile, ecco la FIBA Basketball World Cup, al via domani in Cina. Fino al 15 settembre, su Sky – in Italia tv ufficiale del Mondiale maschile di Basket per nazioni – 34 partite in onda, per un totale di circa 100 ore live. 32 […] L'articolo Basket, al via il Mondiale maschile in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Guida al mondiale di Basket. I "deboli" USA - le ambizioni di Serbia e Grecia. E l'Italia... : L'Europa sente l'odore del sangue. Sangue cestistico, certo, ma sempre sangue pregiato. Quello del “dream team”, di quell'America che da anni attira e trattiene i migliori giocatori di basket del pianeta. In Cina, sabato, prendono il via i mondiali di pallacanestro e stavolta lo scalpo a stelle e strisce sembra alla portata di molte compagini del Vecchio Continente. Finalmente ci siamo! Da oggi comincia il mondiale 2019! Questi sono tutti i ...

LIVE Italia-Serbia Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : antipasto di Mondiale per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il girone dell’Italia nel Torneo Acropolis 2019–I convocati per il Torneo ellenico–La sconfitta schiacciante contro la Grecia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Serbia, seconda giornata del Torneo Acropolis 2019. Dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia di oltre 20 punti per 83-63, gli azzurri tornano in campo contro la Serbia in un grande classico ...

Basket : Nicolò Melli non recupera dall’infortunio ed è costretto a saltare il Mondiale : La notizia era nell’aria e purtroppo si è materializzata questa mattina con un comunicato ufficiale della FIP: Nicolò Melli non giocherà il Mondiale 2019 con la maglia dell’Italia. Il 28enne reggiano si era operato al ginocchio lo scorso 27 giugno ma il tempo necessario per recuperare dall’infortunio non è sufficiente in vista della rassegna iridata che scatterà il 31 agosto, dunque la Nazionale del Coach Meo Sacchetti dovrà ...