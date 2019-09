Alan Kurdi | sbarcano a Malta gli ultimi 5 migranti | saranno divisi in due Paesi Ue

Migranti : Italia dice no a ingresso nave Alan Kurdi con 5 naufraghi a bordo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – L’Iralia dice no alla nave Alan Kurdi che a giorni si trova in acque internazionali con 5 giovani Migranti a bordo, dopo le evacuazioni mediche dei giorni scorsi. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera Italiana, nella tarda serata di ieri, come spiega la ong Sea Eye, ha comunicato alla nave Alan Kurdi, ha negato il permesso di entrare, transitare e fermarsi in ...

Alan Kurdi non può entrare nelle acque italiane : 5 migranti ancora a bordo da 10 giorni. Ocean Viking salva altre 34 persone : “L’Italia è stata la prima a rispondere: la nave non è autorizzata ad entrare in acque italiane”. La Alan Kurdi, nave della ong Sea Eye che dal 31 agosto è al largo di Malta, dà conto della risposta delle autorità italiane alla richiesta dell’imbarcazione di entrare in un porto sicuro. Una richiesta negata – e che è stata rivolta anche a Francia, Spagna e Portogallo – come prevede il decreto Sicurezza bis. A ...

Migranti - Ocean Viking ne soccorre altri 34. Il Viminale rifiuta lo sbarco alla Alan Kurdi : La Ocean Viking ha soccorso nel mar Mediterraneo altre 34 persone: ora i Migranti a bordo sono 84. Intanto il Viminale ha negato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane ai cinque a bordo della Alan Kurdi da ormai più di dieci giorni: anche dopo l'addio di Salvini all'Interno, quindi, i porti italiani rimangono 'chiusi'.Continua a leggere

Migranti - nuovo soccorso della Ocean Viking. E l’Italia chiude i porti ai 5 della Alan Kurdi : La scorsa notte 84 persone prese a bordo da un veliero tedesco e poi trasferite sulla nave di Sos Mediterranee e Msf. La ministra Lamorgese nega l'approdo alla ong Sea-Eye

Migranti : Italia dice no a ingresso nave Alan Kurdi con 5 naufraghi a bordo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - L'Iralia dice no alla nave Alan Kurdi che a giorni si trova in acque internazionali con 5 giovani Migranti a bordo, dopo le evacuazioni mediche dei giorni scorsi. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera Italiana, nella tarda serata di i

Migranti : Italia dice no a ingresso nave Alan Kurdi con 5 naufraghi a bordo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – L’Iralia dice no alla nave Alan Kurdi che a giorni si trova in acque internazionali con 5 giovani Migranti a bordo, dopo le evacuazioni mediche dei giorni scorsi. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera Italiana, nella tarda serata di ieri, come spiega la ong Sea Eye, ha comunicato alla nave Alan Kurdi, ha negato il permesso di entrare, transitare e fermarsi in ...

Migranti - no del governo alla Alan Kurdi : I 5 immigrati a bordo della nave non possono sbarcare in Italia. E' la prima risposta negativa ad un appello da parte di un'imbarcazione delle Ong da parte della nuova minstra dell'Interno

Nave Alan Kurdi - no Italia a ingresso : 00,52 La Alan Kurdi non è autorizzata ad entrare in acque Italiane.Questa, informa la ong tedesca Sea Eye, la risposta del Centro di coordinamento per il soccorso marittimo Italiano alla richiesta di aiuto inviata dalla Nave che si trova da nove giorni davanti a Malta con 5 migranti a bordo. Il divieto, si legge nella comunicazio ne delle autorità Italiane mostrata dal la ong, è in accordo al divieto d'ingresso firmato lo scorso 31 agosto ...

Migranti - Alan Kurdi : “No Italia a richiesta ingresso” : La Alan Kurdi non e' autorizzata ad entrare in acque Italiane. Questa, informa la ong tedesca Sea Eye, la risposta del Centro di coordinamento per il soccorso marittimo Italiano alla richiesta di aiuto inviata dalla nave che si trova da nove giorni davanti a Malta con 5 Migranti a bordo. Il divieto, si legge nella comunicazione delle autorita' Italiane mostrata dalla ong, e' in accordo al divieto d'ingresso firmato lo scorso 31 agosto ...

Migranti - Ocean Viking e Alan Kurdi : banco di prova per il nuovo Governo : Migranti, Ocean Viking e Alan Kurdi: banco di prova per il nuovo Governo.Foto dal profilo twitter di SOS Mediterranee - ROMA

Migranti - nave Ocean Viking salva 50 persone al largo della Libia. Commissione Ue coordina la ripartizione di quelle sulla Alan Kurdi : Primo giorno in mare a bordo di una nave delle ong per le 50 persone salvate dalla Ocean Viking domenica pomeriggio. Decimo per i 13 che si trovano sulla Alan Kurdi, l’imbarcazione della Sea.Eye, dal 31 agosto al largo di Malta. Mentre per la nave di Sos Méditerranée e Msf si attendono segnali dall’Unione europea e dalle autorità italiane per sapere in quale porto poter attraccare, per quella di Sea-Eye è arrivata la notizia che la ...

Migranti : altri tre naufraghi evacuati da Alan Kurdi - a bordo ne restano 5 : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - altri tre naufraghi a bordo della Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi sanitari. restano a bordo solo in cinque dei 13 soccorsi in mare. Come spiega la ong Sea eye su Twitter: "Nella notte tre giovani ospiti sono stati evacuati. Malta sembra aspettare che le person

Migranti : altri tre naufraghi evacuati da Alan Kurdi - a bordo ne restano 5 : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – altri tre naufraghi a bordo della Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi sanitari. restano a bordo solo in cinque dei 13 soccorsi in mare. Come spiega la ong Sea eye su Twitter: “Nella notte tre giovani ospiti sono stati evacuati. Malta sembra aspettare che le persone siano in condizioni critiche”. “restano in cinque, e capiscono questa situazione così poco quanto noi”, dice ...

Due navi con migranti in stallo nel Mediterraneo : un minore si lancia da Alan Kurdi - Ocean Viking salva 50 persone : Continua l’attesa delle navi che hanno soccorso i migranti nel Mediterraneo. All’imbarcazione di Sea Eye, che dal 31 agosto è in stallo a largo di Malta, si è aggiunta da ieri sera la nave Ocean Viking, di Sos Méditerranée. La Alan Kurdi ha tratto in salvo 13 migranti in fuga dalla Tunisia e, da allora, è in stallo, in attesa che le sia comunicato un porto sicuro. Nella serata di ieri, 8 settembre, ...