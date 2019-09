Hezbollah annuncia | abbattuto drone israeliano nel sud del Libano

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il movimento sciita libanesehato stamani di averunnel sud del. Lo riferisce la tv al Manar, organo dello stesso partito filo-iraniano. In un comunicato,afferma di averun velivolo senza pilotanei pressi della cittadina libanese di Ramia, a ridosso della Linea Blu di demarcazione trae Israele.afferma anche che ilè ora nelle sue mani.Le Forze di difesa israeliane hanno confermato lo schianto di un proprioin territorio libanese. Tuttavia, citato da ‘The Time of Israel’, un portavoce dell’esercitoha detto che “a quanto ne so, al momento sembra che” ilsia caduto a seguito di problemi tecnici”. Smentita quindi la versione di, che ha sostenuto di averil. In una nota, ...

