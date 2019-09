29 enne pensa di non essere un buon padre e per questo si schianta con la sua auto per

Mestre - pensano sia influenza ma è meningite : 19enne ricoverato in rianimazione - è grave : Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per meningite meningococcica di tipo B. Da una settimana mostrava sintomi influenzali, come febbre alta e mal di testa. Sottoposti a profilassi i parenti e almeno dieci dei suoi amici.Continua a leggere

Chieti - incita padre 92enne a uccidere l'ex moglie : Dai papà - pensaci tu : Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Dopo le minacce la tragedia sfiorata. Un fatto che ha dell'incredibile questo di Chieti. Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Per questo C.M., un 51enne del Chietino, non aveva lasciato l'abitazione coniugale spingendo la ...

Cassonetto lanciato da 20 metri - confessa un 17enne : «Pensavo finisse in mare» : Il ragazzo che ha ridotto un 12enne in fin di vita si trovava all’uscita della discoteca La Kava. «Non sapevo che sotto ci fossero delle persone» ha detto ai carabinieri

Il Pd pensa al futuro : Matteo Renzi ottantenne tornerà al governo : Ma non troverà più Palazzo Chigi e Montecitorio. I nazisti della Nuova Era Cavernicola avranno raso al suolo Roma e tutto il resto d’Italia. Il dibattito nel centrosinistra visto da Michele Serra

Medici pensano che un 28enne avesse un tumore maligno - ma durante l’intervento l’incredibile scoperta - nei polmoni del ragazzo germogliava un abete : un equipe di Medici russi, dopo un’attenta analisi ha deciso di operare Artyom Sidorkin un ragazzo di 28 anni. I Medici erano certi che il ragazzo avesse una neoplasia ai polmoni. durante, l’intervento durato, diverse ore, i Medici hanno scoperto che i forti dolori che accusava il giovane erano determinati da un piccolo abete di circa 5 centimetri che germogliava nei suoi polmoni. Subito dopo l’intervento i Medici hanno ipotizzato ...

Fortnite - 15enne vince più di un milione di euro : “Mia madre pensava che stessi perdendo tempo” : Adolescenti milionari grazie a Fortnite. Si è appena conclusa la prima edizione della Coppa del Mondo del gioco sparatutto firmato Epic Games. A vincere 3 milioni di dollari come primo classificato, ovvero il “campione del mondo”, è stato il 16enne statunitense Kyle Giersdorf. Jade Ashman, un 15enne inglese dell’Essex, invece, dividerà con il compagno olandese Dave Jong i due milioni e mezzo di dollari guadagnati come secondi classificati nella ...

Controllore di un autobus rincorre una 17enne sprovvista di biglietto - la gente lo ferma perchè pensa sia un maniaco : Un giorno normale come gli altri , d’intenso lavoro trasformato per un uomo in un incubo. L’uomo, forse fa uno dei mestieri più difficili in Italia, il Controllore. Il Controllore entra in azione su un autobus di linea di Padova chiedendo a una 17 enne il titolo di viaggio. La ragazza come risposta alla domanda del Controllore, approfitta che l’autobus è fermo per scendere e cercare la fuga. Il Controllore scende anche lui ...

Comico 36enne ha un arresto cardiaco sul palco : il pubblico pensa sia parte dello show e continua a ridere : Il pubblico continuava a ridere, inconsapevole. pensavano tutti fosse parte della sua performance e invece Manjunath Naidu, Comico di origine indiana che si stava esibendo in un famoso hotel di Dubai, è caduto a terra per un collasso ed è morto sul palco. Vittima di un arresto cardiaco, per il 36enne non c’è stato niente da fare nemmeno quando qualcuno si è accorto che il malore non faceva parte dello show e i soccorsi sono intervenuti per ...