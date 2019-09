Torino | investito mentre attraversa la strada | grave 85enne disabile

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Federico Garauin pienocercava dire corso Monte Cucco a bordo della propria carrozzina elettrica, l'anziano si trova ora ricoverato al Cto in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente la squadra infortunistica della polizia municipale Gravissimo incidente sabato mattina a, dove un uomo a bordo della propria carrozzina è statoin pieno da un'autova la, ed ora le sue condizioni sono critiche. L'episodio poco dopo le 12:00, quando la vittima dell'incidente, uncon disabilità, tale S.L., è uscito dal supermercato Carrefur dopo aver fatto la spesa.stavando corso Monte Cucco è stato travolto da una Maserati Levante, che ha colpito in pieno la carrozzina facendola ribaltare. L'anziano è caduto a terra, ed ha purtroppo sbattuto violentemente la testa, riportando una seria ...

