Domenico Modugno A 25 anni dalla sua scomparsa il ricordo è ancora vivo

Fabio Camilli : “Domenico Modugno era mio padre - tutti sapevano tranne me” : Dopo una battaglia legale durata oltre diciotto anni, la Corte di Cassazione ha finalmente dato ragione all’attore Fabio Camilli: lui è il figlio di Domenico Modugno. Il giorno dopo la sentenza, il Corriere della Sera ha pubblicato la sua intervista sulla edizione odierna del quotidiano: "Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante. Comunque ce l’ho fatta, è finita". \\Un ...

Fabio Camilli è figlio di Domenico Modugno - lo ha deciso la corte di cassazione : A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della morte del grande cantautore Domenico Modugno (il 6 agosto) la I sezione civile della corte Suprema di cassazione ha riconosciuto l’attore Fabio Camilli figlio legittimo del Mimmo nazionale e ha messo la parola fine a 18 anni di battaglie legali. “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante”, ha detto ...

“È il figlio di Domenico Modugno”. Dopo una lunga battaglia legale : l’attore Fabio Camilli erede di Mister Volare : Adesso arriva anche il verdetto della giustizia per confermare il tutto: l’attore Fabio Camilli è ufficialmente figlio di Domenico Modugno. Una battaglia legale durata diciotto anni e conclusasi oggi, quando la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione lo ha riconosciuto come quarto discendente, figlio di una relazione tra il cantante e la coreografa Maurizia Calì. “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio ...

Fabio Camilli è stato riconosciuto come figlio legittimo di Domenico Modugno - la sentenza della Cassazione : Fabio Camilli è figlio legittimo di Domenico Modugno. La sentenza della I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha messo la parola "fine" a 18 anni di battaglie legali che lo stesso Camilli ha raccontato alle colonne dell'Ansa: "È stato un viaggio faticoso ed estenuante". Fabio è figlio di Maurizia Calì - al secolo Maurizia Camilli - ballerina, coreografa e regista triestina che il Mimmo nazionale citava nel brano ...

