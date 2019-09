X Factor | la vittoria di Sfera Ebbasta e del suo team quotata tra 3 | 75 e 4

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Il prossimo 12 settembre comincerà su Sky Uno la nuova attesissima edizione di X, la tredicesima per la precisione. La curiosità del pubblico è altissima, anche e soprattutto perché, fatta eccezione per Mara Maionchi, vincitrice delle ultime due edizioni con Lorenzo Licitra ed Anastasio, il parco giudici è stato letteralmente stravolto. Non ci saranno più Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, che verranno sostituiti da tre debuttanti assoluti nel ruolo, ovvero, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Quello che non tutti sanno è che è già possibile scommettere sull'esito finale del programma, puntando su quale sarà ilvincente. Al momento i principali bookmaker su cui è possibile concretizzare la giocata sono tre, ovvero Eurobet, GoldBet e Sisal Machpoint....