Wanda Nara | “Nella storia tra Mauro Icardi e l’Inter non solo io la cattiva Sono quella

Wanda Nara fa luce sul futuro di Icardi : “con l’Inter non è divorzio - ma pausa di riflessione. Torna in Italia! Juventus? Mai” : Wanda Nara fa luce sul futuro di Mauro Icardi: la moglie/manager del giocatore parla di un possibile ritorno in Italia, fra un anno, con l’Inter come prima opzione. Fra il club e il giocatore solo ‘una pausa di riflessione’ “Non è un divorzio, Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda Nara Torna a parlare ...

Wanda Nara : “Il Psg è la soluzione peggiore - solo per amore di Mauro” : Wanda Nara non è contenta della soluzione Psg eppure, lo ha fatto per Mauro, come tutte le sue scelte. Lei resterà a Milano con i bambini , mentre Mauro potrà dedicarsi a ritrovare la forma e giocare a Parigi «Tra tutte le opzioni che ci sono capitate sul mercato, il Psg è stata la peggiore, perché mi costringe a viaggiare con i miei ragazzi. Ma ho pensato a mio marito, tutto quello che faccio è per l’amore che provo verso di lui. Molti club ...

Wanda Nara : «L’Inter voleva vendere Icardi (alla Juve - fa capire) - perciò gli tolse la fascia. Tornerà in Italia» : «Non sono la cattiva della storia, sono quella che l’ha risolta». Dice così Wanda Nara al Corriere della Sera nel corso di un’ampia intervista in cui la moglie e agente di Icardi racconta le sue verità. Non si capisce se la famiglia seguirà Mauro a Parigi – da un passaggio sembra di no . Dice che «non è un divorzio. Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione». Che «Parigi è stupenda. A ...

Wanda Nara resta a Tiki Taka. Mediaset : "Cast confermato - nessuna modifica" : “Il cast è confermato, non ci sarà alcuna modifica”. Mediaset chiude il caso Wanda Nara e annuncia la presenza a Tiki Taka della showgirl, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, anche al rientro dopo la pausa per la Nazionale.“C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda da parte dell’azienda”, puntualizzano i vertici, che provano a mettere un punto alla vicenda esplosa nei giorni scorsi in seguito alle dichiarazioni di Pierluigi Pardo ...