USA | l’uragano Dorian produce piogge intense | forti venti e distruttivi tornado nelle

L’Uragano Dorian sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

L’uragano Dorian acquista potenza e si dirige verso le coste USA - alle Bahamas morte e distruzione : L’uragano Dorian si è intensificato, risalendo alla 3ª categoria (dopo essere sceso da 5 a 2), mentre si appresta a colpire le coste sudorientali degli Stati Uniti minacciando di inondazioni la Georgia e il sudovest della Virginia. Dorian potrebbe mantenere questa intensità per circa 12 ore, ma secondo National Hurricane Center successivamente dovrebbe perdere potenza. Oltre 1.500 persone hanno lasciato le proprie case per raggiungere 28 ...

L’uragano Dorian ora minaccia gli USA : incubo alluvioni e tornado - si teme marea di oltre 3 metri. Milioni di evacuati [FOTO e VIDEO] : Dopo aver seminato morte e devastazione alle Bahamas, L’uragano Dorian continua a fare paura e a minacciare gran parte della costa orientale degli Stati Uniti, dalla Florida alla Virginia, nonostante sia stato declassato alla categoria 2. L’incubo maggiore è quello delle alluvioni che, secondo le previsioni degli esperti, potrebbero raggiungere livelli record sommergendo intere regioni. Dorian ora è sostenuto da venti che soffiano a ...

Dorian - stime di danni per decine di miliardi mentre l’uragano ora minaccia la costa USA : Dorian ha lasciato in queste ore un'eredità di distruzione e morte nelle isole al largo della Florida, con un bilancio estremamente provvisorio di cinque vittime finora accertate, almeno 13.000 abitazioni o palazzi distrutti o gravemente danneggiati, un’intera isola senza elettricità e soccorsi che non possono finora raggiungere i luoghi più colpiti

Dorian flagella le Bahamas da 36 ore - almeno 5 morti. L’uragano verso gli USA a 240 km/h - milioni evacuati. Il peggiore ciclone dell’Atlantico : Sono almeno 5 le vittime dell'uragano Dorian che flagella le Bahamas da 36 ore e che si dirige lentamente verso gli Usa dove sono sono state ordinate evacuazioni per milioni di persone in Florida, Georgia, Carolina del Sud e del Nord. Anche in Virginia e' stato dichiarato lo stato di emergenza. La prima vittima identificata alle Bahamas e' stato un bimbo di 8 anni, Lachino McIntosh, morto annegato. almeno 13.000 le abitazioni distrutte, ...

L’uragano Dorian devasta le Bahamas e si dirige verso gli USA : Uragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiUragano Dorian, le immaginiErano le 22 italiane di domenica sera quando L’uragano Dorian ha raggiunto l’arcipelago delle Bahamas provocando danni non ...

Bahamas travolte da Dorian - l’uragano più forte della loro storia : turisti italiani evacuati. Gli USA in allerta per la loro costa orientale : Dorian ha toccato terra: lo ha fatto alle Bahamas dove ha scaricato tutta la sua furia. L’uragano ha raggiunto categoria 5, con venti fino a 290 chilometri all’ora e piogge torrenziali: è il più forte dall’inizio dell’anno registrato in tutto il pianeta. “Cercate immediatamente riparo” è l’appello lanciato dal National Hurricane Center ai residenti sulle isole caraibiche che non hanno mai conosciuto un uragano così forte nella ...

L’Uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria : Bahamas e USA attendono una catastrofe - “sarà un disastro” : L’uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria sulla Scala Saffir-Simpson, la più alta esistente: è uno dei più potenti della storia, con venti superiori ai 260mk/h. La tempesta sta per abbattersi sulle isole Abaco nell’arcipelago delle Bahamas, uno straordinario paradiso naturale che adesso però rischia di essere spazzato via. L’uragano potrebbe causare danni considerevoli e minacciare la vita dei residenti. ...

Meteo - l’Uragano Dorian LIVE : Bahamas e Florida col fiato sospeso - allarme negli USA ma anche in Europa [MAPPE] : L’Uragano Dorian, che ha assunto una forza potenzialmente letale (da oltre 24 ore è di 4ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson), si sta avvicinando minacciosamente verso le isole Bahamas e la Florida. Secondo le ultime previsioni del Centro nazionale statunitense degli uragani Dorian e i suoi venti potrebbero raggiungere oggi il nord ovest delle Bahamas. Il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis ha chiesto ai residenti ...

USA - in arrivo l’uragano Dorian : in Florida supermercati presi d’assalto e code negli aeroporti. Nove proprietà di Trump a rischio : Donald Trump annulla il viaggio in Polonia e la consorte Melania avverte: “Ascoltate le autorità e preparatevi ad evacuare“. Intanto i supermercati sono stati presi d’assalto, la benzina inizia a scarseggiare, negli aeroporti si registrano lunghe code e Nove università sono state chiuse almeno fino a martedì prossimo. La Florida si prepara così all’arrivo di Dorian, che potrebbe toccare terra come uragano di categoria 4, ...

L’uragano Dorian terrorizza gli USA : potrebbe essere il peggiore dal 1992 - minacciate 9 proprietà di Trump : La Florida si prepara all’arrivo di Dorian, che potrebbe toccare terra come uragano di categoria 4, ovvero il più forte ad abbattersi sulle costa orientale dello stato da Andrew nel 1992. Mentre la benzina inizia a scarseggiare e i supermercati sono stati presi d’assalto, si registrano anche lunghe code agli aeroporti. Nove università sono state chiuse almeno fino a martedì prossimo. Sono in tutto nove le proprietà di Donald Trump in ...

USA - l’uragano Dorian punta sulla Florida e fa paura : “Mettetevi al sicuro” : L'uragano Dorian dovrebbe raggiungere la costa della Florida tra sabato e domenica con forza 4. Emergenza massima è stata dichiarata in tutte le contee dello stato. La popolazione ha preso d’assalto supermercati e stazioni di servizio, Trump ha annullato visita in Europa e avverte: "Mettetevi al sicuro".Continua a leggere

USA - l’Uragano Dorian diventa sempre più potente : stato d’emergenza in Florida e Georgia - “preparatevi a evacuare” : Massima allerta negli Usa dove l‘uragano Dorian avanza, aumentando la propria potenza potrebbe abbattersi sulla Florida ancora più duramente di quanto si pensasse inizialmente. Con venti oltre i 154 chilometri all’ora, ad oggi è il più forte Uragano atlantico di questa stagione: l’allerta è talmente elevata da convincere il governatore Ron DeSantis ad espandere lo stato d’emergenza in tutto lo stato e non solo nelle 26 ...