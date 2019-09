Usa | confermato terzo decesso legato a sigarette elettroniche Molti giovani in ospedale

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) Una terza persona che usae' morta negli Stati Uniti: lo hanno reso i funzionari sanitari dell'Indiana. "Il, di una persona di eta' superiore ai 18 anni, e' statoil 5 settembre", ha dichiarato il Dipartimento della Salute dello Stato in una nota. Si tratta delcaso di morteallo svaponegli Stati Uniti. Solo in Indiana sono in esame 30 casi di gravi lesioni polmonari legate allo svapo.Gli Stati Uniti, poco ore prima, avevano registrato la seconda vittima di una ancora misteriosa patologia polmonare legata allo "svapo". Il- riferisce il New York Times - e' avvenuto a luglio, un mese prima della persona che ha perso la vita in Illinois per lo stesso problema. Ma solo giovedi' Ann Thomas, funzionario per la sanita' dell'Oregon e pediatra, ha reso nota la notizia. Thomas non ha voluto rivelare ne' il nome, ne' ...

