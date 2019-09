Scatta foto e precipita in mare | morto un uomo a S' Archittu in Sardegna

Sardegna - Scatta una foto da una scogliera e precipita in mare : ragazzo morto in vacanza : Un ragazzo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. La tragedia è avvenuta a S'Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla...

Smartphone per Scattare foto : i migliori da comprare : Uno Smartphone fotocamera ottimo deve ovviamente avere varie caratteristiche sia hardware che software. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto leggi di più...

“Ma che labbra hai?”. Karina Cascella - la foto fa infuriare e Scatta la pesante accusa : Karina Cascella ama provocare e questa volta lo ha fatto sui social network. L’opinionista dei talk show di Barbara D’Urso si è fatta notare per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 1 milione di follower. Come sempre molti dei suoi follower non hanno apprezzato lo scatto e l’hanno sommersa di insulti e critiche.\\ L’ospite fissa di Pomeriggio Cinque ha postato un’immagine che la vede a bordo di una barca con indosso ...

Come Scattare fantastiche foto di grattacieli utilizzando uno smartphone : In occasione dello “Skyscraper Day”, il brand di telefonia Wiko ha stilato alcuni pratici e utili consigli per fotografare...

US Open – Feliciano Lopez - che playboy : si toglie la maglietta e la tifosa gli Scatta subito una foto! [VIDEO] : Feliciano Lopez delizia il pubblico femminile con un cambio di maglietta che non passa inosservato: la tifosa prende in fretta e furia il telefono, è un momento da immortalare con una foto! Feliciano Lopez è uno dei tennisti più belli del circuito ATP. Lo spagnolo cattura da sempre l’attenzione di colleghe e fan, al punto che anche la madre di Andy Murray, la signora Judy, ha più volte espresso parole lusinghiere sul fascino del ...

Carabiniere ucciso a Roma - il militare che ha Scattato la foto del ragazzo bendato : “Dava testate al muro - foto riservata” : Gabriel Natale Hjorth “era agitato, dava le testate al muro. Io stesso sono stato colpito”. È la versione, fornita ai pm, del Carabiniere accusato di aver scattato e diffuso la foto di uno dei due americani in prigione per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere accoltellato la notte fra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Il militare, assistito dall’avvocato Andrea Falcetta, si è giustificato ...

"Americano arrestato per l'omicidio di Cerciello bendato perché dava testate" - il Carabiniere che ha Scattato la foto chiede di essere interrogato : “bendato e ammanettato perché dava testate”. Ha chiesto di essere interrogato al più presto dai magistrati il Carabiniere che ha indagato per rivelazione del segreto d’ufficio, perché ritenuto l’autore della foto che immortalò il californiano Chistian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, bendato e con i polsi legati ...

Con 4 foto Scattate dallo Spazio - Parmitano spiega bene cosa sta succedendo in Amazzonia : Quattro fotografie. Quattro scatti dell'Amazzonia che brucia fatti dalla Stazione spaziale internazionale. L'astronauta Luca Parmitano sul suo profilo Twitter ha condiviso le immagini dei roghi di questi giorni in Amazzonia. Si vedono chiaramente decine di roghi sparsi per la foresta e il fumo che si alza e si estende per migliaia di chilometri. Le immagini rendono bene l'idea di quello che sta succedendo in Brasile. E perché quei roghi sono un ...

Incendi in Amazzonia : le incredibili immagini Scattate dallo Spazio e diffuse da Luca Parmitano [FOTO] : “Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di Incendi dolosi nella foresta amazzonica. ESA/NASA-L.Parmitano“. Così Luca Parmitano sul proprio profilo Facebook a corredo delle immagini scattate dallo Spazio che ritraggono la Terra e in particolare hanno immortalato la colonna di fumo, lunga migliaia di chilometri, che si erge dalla Foresta Amazzonica. L'articolo Incendi in Amazzonia: le incredibili immagini ...

Il Barcellona riScatta il debutto negativo : ‘manita’ al Betis - doppietta Griezmann [FOTO] : Il Barcellona riscatta il debutto negativo in Liga. Nella seconda giornata di campionato, la prima al Camp Nou, i blaugrana ne fanno cinque al Betis. Mattatore Griezmann, autore di una doppietta che ribalta l’iniziale vantaggio di Fekir. Segnano poi Perez, Jordi Alba e Vidal. A nulla serve la rete di Loren. In alto la FOTOGALLERY del match. RISULTATI 2^ GIORNATA VENERDI’ Granada – Siviglia 0-1 Levante – Villarreal ...

Il Bayern Monaco si riScatta : dominio contro lo Schalke - 0-3 [FOTO] : Continua il programma della Bundesliga, dopo il pareggio a sorpresa davanti al pubblico amico contro l’Hertha Berlino si riscatta il Bayern Monaco che ha dominato in lungo ed in largo contro lo Schalke, il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Bayern è insieme al Borussia Dortmund la squadra indiziata alla vittoria finale ed oggi l’ha dimostrato. La partita non è stata mai in ...

La sonda indiana manda la sua prima ‘cartolina’ della Luna : Mare orientale e cratere Apollo nella FOTO Scattata da 2.650km : A poche ore dall’ingresso nell’orbita Lunare, la sonda indiana Chandrayaan-2 ha inviato la sua prima FOTO della Luna. scattata da 2.650km di distanza con la camera montata sul lander Vikram, l’immagine mostra due famose formazioni della superficie Lunare: il cratere Apollo, che si estende per oltre 500km nell’emisfero meridionale, e il Mare orientale, un bacino esteso per oltre 900km che è stato generato ...

Come Scattare ottime foto notturne con iPhone : Volete immortalare un bel paesaggio al buio utilizzando il vostro melafonino ma purtroppo notate che gli scatti vengono sgranati e/o sfocati. All’interno di questo articolo, vi spiegheremo Come scattare ottime foto notturne con iPhone seguendo leggi di più...

Bar Refaeli mamma sexy : la foto in bikini in casa. «L'ha Scattata mia figlia di 3 anni» : Bar Refaeli, una delle top model più belle del mondo, è diventata mamma da qualche anno: sui social non ha quasi mai però mostrato le sue figlie, Liv di 3 anni ed Elle che a...